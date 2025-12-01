Mônaco a Abu Dhabi: 5 destinos de luxo no roteiro da Fórmula 1

A Fórmula 1 vai muito além das pistas e da alta velocidade. O campeonato mundial percorre alguns dos destinos mais sofisticados do planeta, transformando cada Grande Prêmio em um evento de luxo e exclusividade. Para quem busca inspiração para um roteiro de viagem que une adrenalina e sofisticação, o calendário da F1 serve como um guia perfeito.

Conheça cinco lugares que são sinônimo do estilo de vida glamoroso visto nos paddocks e frequentado por celebridades e pilotos.

Mônaco: o clássico do glamour

O principado é o palco do circuito de rua mais famoso do mundo. Visitar o Casino de Monte-Carlo é uma experiência obrigatória, assim como caminhar pela marina para admirar os iates monumentais. A gastronomia local é estrelada e os hotéis oferecem vistas deslumbrantes do Mar Mediterrâneo, em um cenário que respira história e riqueza.

Singapura: modernidade e sofisticação

A cidade-estado asiática sedia uma das corridas noturnas mais espetaculares do calendário. A paisagem urbana é dominada pelo hotel Marina Bay Sands, com sua famosa piscina de borda infinita no topo. Outro ponto imperdível são os Jardins da Baía (Gardens by the Bay), com suas superárvores futuristas que se iluminam à noite.

Monza, Itália: paixão e história

Perto de Milão, o circuito de Monza é conhecido como o "Templo da Velocidade". A viagem combina a emoção da corrida com o charme da Itália. É a oportunidade ideal para explorar o Quadrilátero da Moda em Milão ou fazer um passeio de barco pelo luxuoso Lago de Como, um refúgio conhecido por atrair celebridades de todo o mundo.

Las Vegas, EUA: o centro do entretenimento

Adicionado ao calendário em 2023, o GP de Las Vegas transformou a famosa Strip em uma pista de corrida. Las Vegas oferece entretenimento ininterrupto, com shows de artistas renomados, restaurantes de chefs premiados e hotéis-cassino que são verdadeiros complexos de lazer. A experiência na cidade é sempre intensa e extravagante.

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos: luxo no deserto

Sede da corrida final da temporada, a capital dos Emirados Árabes é um símbolo de opulência moderna. O próprio circuito Yas Marina é uma atração, com hotéis de luxo e um porto para iates. O parque temático Ferrari World e os safáris exclusivos no deserto completam o roteiro de alto padrão.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.