A sorte em Minas: as cidades mineiras com mais ganhadores da Mega-Sena

Muitos mineiros sonham em se tornar o próximo milionário do país com a Mega-Sena, e uma curiosidade comum é saber quais cidades de Minas Gerais são as mais "pés-quentes". O estado se destaca no cenário nacional, sendo o segundo que mais fez ganhadores na história da loteria, atrás apenas de São Paulo. Os dados se referem ao histórico completo da Mega-Sena desde sua criação, com base em informações disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal.

Sem surpresas, a capital Belo Horizonte lidera a lista com grande vantagem. Por ser o município mais populoso do estado, a concentração de apostas é naturalmente maior, o que explica a frequência de prêmios. A cidade já viu a sorte sorrir para aproximadamente 80 ganhadores ao longo da história da loteria, que cravaram as seis dezenas.

Outras cidades mineiras de sorte

Além da capital, a sorte se espalha por diversas outras regiões do estado. Cidades da região metropolitana e importantes polos econômicos também registraram ganhadores do prêmio principal em diversas ocasiões. Entre os municípios que se destacam no histórico da loteria estão:

Contagem

Betim

Uberlândia

Juiz de Fora

Ipatinga

Até mesmo cidades menores já celebraram grandes prêmios, como foi o caso de Florestal, um dos municípios que teve um ganhador na Mega da Virada de 2022.

É importante lembrar que a probabilidade de ganhar é a mesma para qualquer aposta simples, independentemente da cidade. A concentração de prêmios em locais mais populosos, como Belo Horizonte, está diretamente ligada ao maior volume de jogos registrados. Ao todo, o histórico da Caixa registra 67 apostas ganhadoras do prêmio principal em Minas Gerais, consolidando o estado como um dos mais sortudos do país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.