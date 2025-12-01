Como investir em tecnologia como Cathie Wood sem sair do Brasil?

Investidores brasileiros que admiram as estratégias de Cathie Wood, gestora da ARK Invest, podem se expor a teses de inovação e tecnologia sem precisar abrir conta no exterior. A bolsa de valores brasileira, a B3, oferece opções para quem busca replicar, em parte, as apostas em empresas de crescimento disruptivo que tornaram a gestora conhecida no mercado global.

O caminho para acessar essas oportunidades passa principalmente por dois tipos de ativos: os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) e os ETFs (Exchange Traded Funds). Ambos permitem investir em companhias estrangeiras e em setores de ponta de forma simples e direta, utilizando o home broker de qualquer corretora nacional.

Acessando empresas de tecnologia com BDRs

Os BDRs são certificados que representam ações de empresas listadas em outras bolsas de valores. Ao comprar um BDR, o investidor não adquire o papel diretamente, mas um título lastreado nele. É a forma mais direta de se tornar sócio de gigantes da tecnologia que frequentemente aparecem nas carteiras dos fundos da ARK.

Entre as opções disponíveis na B3, estão papéis de companhias como Tesla (TSLA34), Coinbase (COIN34), Nvidia (NVDC34) e Zoom (Z1OM34). Comprar esses ativos permite que o investidor se posicione em veículos elétricos, criptomoedas, inteligência artificial e soluções de trabalho remoto, temas centrais na filosofia de investimento de Wood.

ETFs de inovação na bolsa brasileira

Outra alternativa são os ETFs, fundos de índice cujas cotas são negociadas na bolsa como se fossem ações. Eles replicam uma carteira de ativos, oferecendo diversificação com uma única compra. No Brasil, existem ETFs focados especificamente em tecnologia e inovação, alinhados às tendências globais.

O ETF TECK11, por exemplo, acompanha o desempenho de um índice composto por empresas de tecnologia listadas na própria B3. Para uma exposição mais global, o HTEK11 investe em um índice de companhias de tecnologia negociadas nos Estados Unidos. Já o WRLD11 oferece uma carteira diversificada de ações de empresas de diversos países desenvolvidos, incluindo o setor de tecnologia.

É fundamental lembrar que o investimento em tecnologia e inovação carrega uma volatilidade mais alta. Assim como os fundos de Cathie Wood, esses ativos podem apresentar grandes variações de preço, exigindo um perfil de investidor com maior tolerância ao risco e foco no longo prazo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.