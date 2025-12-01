Rota europeia no Brasil: 7 cidades no Sul para se sentir na Alemanha

O debate recente sobre como a distribuição de terras no século XIX impulsionou a prosperidade de imigrantes alemães no Sul do Brasil desperta a curiosidade sobre o legado cultural deixado por eles. Essa herança não está apenas na história, mas viva na arquitetura, nos costumes e na gastronomia de várias cidades que parecem ter saído de um conto europeu.

Para quem deseja explorar essa atmosfera sem sair do país, um roteiro por destinos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul é a escolha ideal. Conheça sete cidades que mantêm fortes laços com a Alemanha e oferecem uma experiência única aos visitantes.

Pomerode (SC)

Considerada a cidade mais alemã do Brasil, Pomerode preserva o dialeto pomerano, falado por muitos de seus habitantes. A Rota do Enxaimel é um museu a céu aberto com dezenas de casas construídas na técnica alemã, enquanto a gastronomia típica, com pratos como o marreco recheado, completa a imersão cultural.

Blumenau (SC)

Famosa mundialmente pela Oktoberfest, a segunda maior do mundo, ficando atrás apenas da original de Munique, Blumenau atrai turistas o ano todo. O Parque Vila Germânica, palco do evento, concentra lojas, restaurantes e cervejarias que funcionam permanentemente, recriando a atmosfera de uma típica aldeia alemã.

Joinville (SC)

Embora seja a maior cidade de Santa Catarina, Joinville não perdeu seu charme de origem germânica. A influência está presente em parques bem cuidados, na arquitetura de alguns casarões e na culinária local. A cidade também sedia o Festival de Dança de Joinville, um dos principais eventos de dança do país, um atrativo extra.

Gramado (RS)

Um dos destinos turísticos mais famosos do Brasil, Gramado tem forte influência alemã e italiana. A arquitetura bávara se destaca no centro da cidade, nas fábricas de chocolate e nos hotéis. O clima frio da Serra Gaúcha contribui para a sensação de estar em um vilarejo europeu.

Canela (RS)

Vizinha de Gramado, Canela oferece uma combinação de natureza e cultura europeia. Além da imponente Catedral de Pedra, a cidade abriga parques naturais como o do Caracol. A gastronomia local também reflete a herança dos colonizadores, com cafés coloniais e pratos típicos.

Nova Petrópolis (RS)

Conhecida como o Jardim da Serra Gaúcha, a cidade é um dos berços da colonização alemã no estado. O Parque Aldeia do Imigrante recria a estrutura da antiga colônia, com casas históricas e capela. A Praça das Flores, com seu labirinto verde, é um cartão-postal.

Treze Tílias (SC)

Fundada por imigrantes austríacos, a cidade é chamada de "Tirol Brasileiro". Sua arquitetura alpina, a tradição da escultura em madeira e as festas típicas fazem do destino um lugar único no Brasil para vivenciar a cultura austro-germânica.

