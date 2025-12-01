Roteiro pela Holanda: 5 lugares para visitar além de Amsterdã

Com o sucesso de Max Verstappen na Fórmula 1, o interesse pela Holanda, país pelo qual compete, cresce entre os viajantes. No entanto, a nação europeia vai muito além da vibrante Amsterdã. Cidades históricas, paisagens de cartão-postal e uma cultura rica aguardam quem decide explorar novos destinos.

O país é compacto e possui uma excelente rede de trens, o que facilita a criação de um roteiro diversificado. É possível conhecer o contraste entre a arquitetura moderna e os vilarejos tradicionais em poucos dias. Para inspirar sua próxima viagem, selecionamos cinco lugares que revelam a verdadeira essência holandesa.

Utrecht

Muitas vezes chamada de "mini Amsterdã", Utrecht oferece uma experiência charmosa e menos movimentada. A cidade é cortada por canais únicos com dois níveis, onde antigos armazéns deram lugar a bares, restaurantes e lojas. Subir os 465 degraus da Torre Dom, o campanário mais alto do país, garante uma vista panorâmica inesquecível da região.

Haia

Sede do governo e da família real, Haia combina uma atmosfera formal com uma vida cultural intensa. A cidade abriga o Palácio da Paz e o Binnenhof, o complexo de edifícios do parlamento holandês. O museu Mauritshuis é uma parada obrigatória para os amantes da arte, com obras-primas como “Moça com Brinco de Pérola”, de Vermeer.

Roterdã

Completamente diferente das cidades históricas, Roterdã é um símbolo de modernidade. Destruída durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi reconstruída com uma arquitetura ousada e inovadora. As Casas Cubo, o mercado Markthal com seu teto colorido e a ponte Erasmus são exemplos da criatividade que define a paisagem urbana local.

Kinderdijk

Para ver os famosos moinhos de vento holandeses em seu habitat natural, Kinderdijk é o lugar ideal. Este Patrimônio Mundial da UNESCO abriga um complexo com 19 moinhos autênticos do século 18. A paisagem é um testemunho da luta do país contra a água e oferece um cenário perfeito para fotos e passeios de bicicleta ou barco.

Giethoorn

Conhecida como a “Veneza da Holanda”, esta vila encantadora é famosa por seus canais, que substituem as ruas em seu centro histórico. Os barcos são o principal meio de transporte para explorar as casas com telhados de colmo, pontes de madeira e jardins floridos. É um destino que parece saído de um conto de fadas, ideal para quem busca tranquilidade e um contato próximo com a natureza.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.