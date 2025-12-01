O que fazer em Lima: 5 passeios incríveis além de Machu Picchu

Lima, a vibrante capital do Peru, oferece muito mais do que uma simples conexão para quem vai a Machu Picchu. Fundada em 1535, a cidade pulsa com uma mistura de história, modernidade e sabores únicos, sendo um destino completo por si só. Explorar seus bairros é descobrir um país em miniatura.

Se você planeja uma viagem para lá, saiba que há passeios essenciais que revelam a alma da metrópole. De sítios arqueológicos a bairros boêmios com vista para o oceano, a experiência é rica e surpreendente. Prepare-se para conhecer uma das cidades mais fascinantes do continente.

Centro Histórico, uma viagem no tempo

Caminhar pelo Centro Histórico de Lima, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1988, é como voltar à era colonial. O ponto de partida é a Plaza de Armas, o coração da cidade, cercada por construções imponentes como o Palácio do Governo e a Catedral de Lima. Não deixe de visitar o Monastério de São Francisco e suas famosas catacumbas subterrâneas, uma experiência marcante.

Miraflores e a brisa do Pacífico

Este é o bairro mais moderno e turístico de Lima. A principal atração é o Malecón, um calçadão de cerca de 10 quilômetros no topo das falésias com uma vista espetacular para o Oceano Pacífico. É o lugar perfeito para uma caminhada, um passeio de bicicleta ou simplesmente para relaxar no Parque del Amor, famoso por sua escultura "O Beijo".

Barranco, o reduto boêmio

Colado em Miraflores, Barranco é o bairro dos artistas, músicos e designers. Suas ruas são repletas de casarões coloridos, galerias de arte e murais de arte urbana. O charme local se concentra ao redor da Ponte dos Suspiros, um lugar que, segundo a tradição, realiza o desejo de quem a atravessa prendendo a respiração. A atmosfera é descontraída e inspiradora.

Huaca Pucllana, a pirâmide urbana

Imagine encontrar uma pirâmide de adobe com mais de 1.500 anos no meio de um bairro moderno. Essa é a experiência em Huaca Pucllana, um sítio arqueológico da cultura Lima, anterior aos Incas, localizado em Miraflores. O contraste entre a construção antiga e os prédios ao redor é impressionante e revela a profundidade histórica da região.

A capital da gastronomia

A fama não é por acaso: Lima é reconhecida como uma das capitais gastronômicas do mundo, com restaurantes como o Central e o Maido frequentemente premiados entre os melhores do planeta. A culinária local é uma atração por si só, e provar um ceviche autêntico é obrigatório. Explore os mercados para experimentar frutas exóticas e pratos populares como o lomo saltado. Para beber, o pisco sour, coquetel bandeira do país, é a pedida certa para brindar à viagem.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.