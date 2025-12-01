Assine
Avatar: Fogo e Cinzas: tudo sobre o terceiro filme de James Cameron

Com título oficial revelado, novo clã de fogo e data de estreia confirmada, confira o que esperar do próximo capítulo da saga de Pandora.

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
01/12/2025 16:23

Avatar: Fogo e Cinzas: tudo sobre o terceiro filme de James Cameron
Avatar 3 crédito: Divulgação

A saga em Pandora vai continuar, mas os fãs precisarão esperar um pouco mais do que o previsto. Com o título oficial de "Avatar: Fogo e Cinzas" ("Avatar: Fire and Ash", no original), a sequência teve sua nova data de estreia confirmada pela Disney para 18 de dezembro de 2025 nos cinemas. O filme, novamente sob o comando do diretor James Cameron, promete expandir o universo dos Na’vi, apresentando clãs inéditos e novos conflitos que devem mudar a percepção do público sobre os habitantes do planeta.

O longo intervalo entre os filmes se deve, principalmente, ao complexo trabalho de pós-produção e aos efeitos visuais, que são a marca registrada da franquia. As filmagens principais do terceiro e de parte do quarto filme foram realizadas simultaneamente com "Avatar: O Caminho da Água" para garantir a consistência na idade dos atores mais jovens do elenco.

O que esperar da história

James Cameron revelou que o próximo capítulo da história introduzirá um novo elemento: o fogo. O público conhecerá o “Povo das Cinzas” (Ash People), um clã Na’vi que vive em uma região vulcânica de Pandora. Diferente dos Omaticaya e dos Metkayina, eles serão apresentados de uma forma mais negativa, mostrando um lado sombrio dos nativos que ainda não foi explorado.

A intenção do diretor é inverter as expectativas, apresentando também uma faceta mais positiva dos humanos. A trama deve se aprofundar nos conflitos internos e nas diferentes culturas de Pandora, quebrando a ideia de que todos os Na’vi são bons e todos os humanos são maus. Após a morte de Neteyam, a história também deve dar maior protagonismo a Neytiri, explorando sua perspectiva sobre os acontecimentos.

Elenco e novos personagens

O núcleo principal da família Sully retorna. Estão confirmados os atores Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri), Sigourney Weaver (Kiri) e Britain Dalton (Lo'ak). Stephen Lang também volta como o Coronel Quaritch em sua versão avatar, consolidando-se como o grande vilão da saga.

Entre as novidades, a atriz Oona Chaplin, conhecida por seu papel em “Game of Thrones”, interpretará Varang, a líder do “Povo das Cinzas”. A personagem é descrita como forte e antagonista, prometendo ser uma grande ameaça aos protagonistas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

