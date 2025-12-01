7 destinos incríveis na China para sua lista de viagens dos sonhos

Planejar uma viagem para a China pode parecer um desafio diante de tantas opções. Para além da Grande Muralha e dos arranha-céus de Xangai, o país esconde paisagens que parecem saídas de filmes e cidades que preservam séculos de história. Explorar esses lugares é descobrir um lado fascinante e menos óbvio do gigante asiático.

Se você busca inspiração para um roteiro memorável, selecionamos sete destinos que vão além do convencional e oferecem experiências únicas. Cada um revela uma faceta diferente da cultura e da natureza chinesa, garantindo uma imersão completa na riqueza do país.

Zhangjiajie: as montanhas de 'Avatar'

Localizado na província de Hunan, o Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie ficou mundialmente famoso por inspirar as montanhas flutuantes do filme “Avatar”. Seus pilares rochosos que se elevam em meio à névoa criam um cenário surreal. Para os mais corajosos, uma caminhada pela sua famosa ponte de vidro, que foi a mais alta e longa do mundo na época de sua inauguração, é uma experiência inesquecível.

Guilin e Yangshuo: um poema em forma de paisagem

As paisagens de Guilin e do vilarejo de Yangshuo parecem uma pintura tradicional chinesa que ganhou vida. A melhor forma de explorar a região é fazendo um passeio de barco pelo rio Li, observando as colinas cársticas com formas curiosas, os búfalos de água e a vida ribeirinha. O cenário é tão icônico que estampa a nota de 20 yuan.

Chengdu: o lar dos pandas gigantes

Na província de Sichuan, Chengdu é a parada obrigatória para quem ama animais. A cidade abriga o principal centro de pesquisa e criação de pandas gigantes, onde é possível ver esses animais de perto, desde filhotes até adultos, em um ambiente que simula seu habitat natural. A culinária local, famosa por sua pimenta, é outra atração imperdível.

Xi'an: os guardiões de um império

Como antiga capital imperial, Xi'an é o berço de uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX: o Exército de Terracota. Milhares de guerreiros de argila em tamanho real, cada um com feições únicas, guardam o túmulo do primeiro imperador da China. Além dos guerreiros, a cidade tem uma impressionante muralha medieval onde se pode pedalar.

Jiuzhaigou: o vale das águas coloridas

Patrimônio Mundial da Unesco, o Vale de Jiuzhaigou é um espetáculo da natureza. Suas dezenas de lagos exibem cores inacreditáveis, que variam do azul-turquesa ao verde-esmeralda, resultado de depósitos de minerais. As cachoeiras e florestas intocadas completam a paisagem deslumbrante, especialmente durante o outono, quando as folhas ganham tons vibrantes.

Hangzhou: o refúgio do Lago Oeste

A apenas uma curta viagem de trem de Xangai, Hangzhou oferece um refúgio de tranquilidade. O famoso Lago Oeste, cercado por pagodes, templos e jardins, inspirou poetas e artistas por séculos. Um passeio de barco ao pôr do sol ou uma caminhada pelas suas margens revela por que o local é considerado um paraíso na Terra pelos chineses.

Lijiang: uma viagem no tempo

Na província de Yunnan, a cidade antiga de Lijiang transporta os visitantes para outra era. Suas ruas de paralelepípedos, canais de água e arquitetura tradicional de madeira criam uma atmosfera mágica. Preservando a cultura do povo Naxi, Lijiang é o lugar perfeito para se perder em ruelas labirínticas e descobrir pequenos cafés e lojas de artesanato.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.