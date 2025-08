Toldos Sustentáveis Ganham Espaço em BH: Eficiência Energética e Consciênci

SIGA NO

O mercado de toldos e coberturas em Belo Horizonte passa por uma revolução verde. Empresas locais investem cada vez mais em soluções sustentáveis que combinam eficiência energética, materiais recicláveis e tecnologias limpas, atendendo à crescente demanda por produtos ecologicamente responsáveis.

A empresa toledo, pioneira no segmento sustentável, desenvolveu uma linha de produtos fabricados com 80% de materiais reciclados. "Utilizamos tecidos produzidos a partir de garrafas PET recicladas e estruturas de alumínio com certificação de origem sustentável", explica David, diretor técnico da empresa.

Os números impressionam: uma residência equipada com toldos eficientes pode reduzir suas emissões de CO? em até 1,2 toneladas por ano, equivalente ao plantio de 14 árvores. Isso ocorre devido à significativa diminuição no uso de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores.

A Prefeitura de Belo Horizonte reconheceu a importância dessas soluções e lançou o programa "BH Mais Verde", que oferece desconto de 15% no IPTU para imóveis que adotarem sistemas de cobertura com certificação ambiental. Já são mais de 2.000 propriedades beneficiadas.

"É gratificante ver que estamos contribuindo para uma cidade mais sustentável. Nossos clientes percebem não apenas a economia financeira, mas também o impacto positivo no meio ambiente", comenta Marina Costa, arquiteta especializada em construção sustentável.

As inovações incluem sistemas fotovoltaicos integrados aos toldos, que além de oferecer proteção solar, geram energia limpa. Tecidos com nanotecnologia autopurificante reduzem a necessidade de limpeza e manutenção, aumentando a vida útil dos produtos.

A tendência aponta para um futuro onde sustentabilidade e funcionalidade caminham juntas, transformando Belo Horizonte em referência nacional para soluções urbanas ecologicamente inteligentes.

Toldos Toledo

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.