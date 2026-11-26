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Gordon Murray construiu uma trajetória singular no automobilismo mundial ao defender uma tese rigorosa: o verdadeiro valor de um carro está na redução de peso, no equilíbrio mecânico e na conexão analógica pura entre condutor e máquina. Nascido em Durban, na África do Sul, em 1946, o engenheiro mecânico consolidou uma visão voltada a economizar gramas em cada componente para obter máxima pureza de pilotagem.

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Sua carreira ganhou impulso internacional no fim dos anos 1960, quando chegou ao Reino Unido. Murray assumiu o posto de designer-chefe da Brabham sob a liderança de Bernie Ecclestone. Durante 17 anos na escuderia, desafiou o regulamento técnico ao buscar vantagens por meio da aerodinâmica e da leveza estrutural.

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Nesse período, Murray projetou o Brabham BT46B em 1978, conhecido como o carro ventilador. O modelo utilizava uma hélice traseira para aspirar o ar sob o chassi e prender o veículo ao solo.

A consagração na McLaren e o projeto F1

Em 1987, Murray ingressou na McLaren como diretor técnico. A equipe dominou as pistas em 1988 com o lendário McLaren MP4/4, que venceu 15 das 16 corridas disputadas por Ayrton Senna e Alain Prost. Com essa base de sucesso, ele fundou a McLaren Cars para criar seu projeto de rua mais ambicioso: o McLaren F1.

O veículo alcançou 386 km/h e virou o modelo atmosférico de produção mais rápido do mundo, embora o objetivo primordial não envolvesse recordes de velocidade. Murray declarou: "não me importam as cifras de aceleração: para mim o primordial é a perfeição ao volante e a arte da engenharia leve".

Para cumprir essa meta, o projetista definiu escolhas técnicas sem concessões:

rejeitou turbocompressores e tração integral por causa do peso extra;

exigiu da BMW um motor V12 atmosférico específico;

utilizou um chassi monocoque de carbono inédito em veículos de rua;

posicionou o assento do motorista no centro para atingir uma distribuição de peso perfeita. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A cruzada contra o excesso de peso

Após estabelecer sua própria consultoria e marca de superesportivos, Murray manteve a resistência contra o sobrepeso dos automóveis modernos e o uso indiscriminado de telas digitais. Essa filosofia se manifesta diretamente no T.50, hipercarro desenvolvido para suceder o McLaren F1, concebido com peso em vazio de apenas 986 kg.