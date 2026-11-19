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O primeiro modelo totalmente elétrico da Bentley, o Torcal, esgotou todas as cotas de produção destinadas para 2027 antes mesmo do início da sua fabricação. Clientes que realizarem pedidos agora só receberão os veículos a partir de 2028.

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O diretor-executivo da Bentley, Frank-Steffen Walliser, anunciou que a produção deve começar no primeiro semestre do próximo ano. A montadora optou por não revelar a quantidade de unidades planejada para o lote de abertura, mas declarou satisfação diante do volume de reservas.

Preços e versões mais procuradas

O utilitário esportivo ocupa posição inferior ao Bentayga no catálogo e busca atrair consumidores interessados em entrar na marca com valores menores. Nos Estados Unidos, o Torcal tem preço inicial de 222.495 dólares, valor mais acessível comparado aos 231.150 dólares cobrados pelo Bentayga.

A linha oferece também a versão Torcal S, cotada a 262.695 dólares, e a configuração First Edition, tabelada em 300.995 dólares. O Torcal S concentra a maior fatia das encomendas iniciais, indicando que os compradores priorizam opções com rendimento superior e maior pacote de equipamentos.

As opções de personalização elevaram significativamente os valores finais. Vários compradores adicionaram acabamentos e itens sob medida que levaram o preço final para além de 300 mil libras esterlinas, patamar próximo a 396 mil dólares.

Arquitetura e plano comercial

A Bentley pretende atrair um público mais jovem e consumidores inéditos com o lançamento. O veículo utiliza a base técnica Premium Platform Electric (PPE), desenvolvida pelo Grupo Volkswagen, estreitamente ligada à estrutura do Porsche Cayenne elétrico.

A montadora escolheu o formato SUV por considerar a configuração mais funcional para estrear a propulsão por baterias. A direção descartou iniciar o processo de eletrificação com um veículo de duas portas.

A empresa destinou 463 milhões de dólares para reformar a fábrica de Crewe, na Inglaterra, onde o modelo será fabricado. As entregas globais da fabricante registraram recuo de 17,5% até setembro, totalizando 5.970 unidades, cenário que a marca pretende modificar com a novidade.

O Torcal não atuará como substituto do Bentayga. Os dois SUVs continuarão disponíveis no catálogo de maneira simultânea, enquanto a Bentley mantém opções a combustão interna e híbridas plug-in nos outros veículos do portfólio.

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Apesar da forte procura inicial antes da montagem, o êxito de longo prazo dependerá da aceitação dos clientes tradicionais em relação ao sistema de tração totalmente elétrico.