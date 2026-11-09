Blocos de plástico reciclado se encaixam como Lego e permitem montar casas em 5 dias, mas a construção rápida tem requisitos técnicos que merecem atenção

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Construir uma residência completa em cinco dias sem cimento e sem pedreiros é uma realidade viabilizada por empresas na Colômbia e no Canadá. Blocos fabricados com plástico reciclado se fixam manualmente como peças de brinquedo. As estruturas finais oferecem isolamento, proteção antichamas e resistência contra terremotos.

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A colombiana Conceptos Plásticos e a canadense Plaex desenvolvem essa tecnologia. As duas companhias informam que os canteiros de obras operam até três vezes mais rápido e reduzem os gastos em 35% na comparação com a alvenaria tradicional.

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Em Bogotá, Oscar Andrés Méndez e Isabel Cristina Gámez criaram a Conceptos Plásticos para transformar sacolas, embalagens e frascos de xampu em peças modulares. Cada bloco pesa cerca de três quilos e reúne até 95% de plástico reciclado, trazendo ranhuras e pinos projetados para o encaixe manual.

Uma moradia padrão reúne dois quartos e áreas de convivência a partir do reaproveitamento de seis toneladas de resíduos plásticos. Uma equipe pequena e sem experiência técnica levanta a estrutura em cinco dias. Segundo a revista "National Geographic", cada edificação é projetada para durar mais de 200 anos.

Montagem simplificada e projetos sociais

O processo industrial começa com a separação, trituração, limpeza e derretimento dos descartes antes da moldagem dos módulos padronizados. As peças se conectam nas direções vertical e horizontal: basta encaixar os blocos seguindo o projeto técnico, sem aplicação de argamassa.

Um grupo de quatro a seis trabalhadores ergue as paredes de uma residência de 40 metros quadrados em poucos dias. Enquanto isso, operários especializados executam os serviços de laje, telhado, eletricidade e encanamento.

A Conceptos Plásticos já entregou dezenas de moradias e escolas na Colômbia. A fabricante também firmou parceria com a UNICEF na Costa do Marfim para construir centenas de salas de aula com o mesmo sistema modular.

Inovação no Canadá e custos operacionais

No Canadá, Dustin Bowers lançou a Plaex em 2021. Os blocos utilizam 90% de plástico reciclado com aditivos contra raios ultravioleta e retardadores de chamas. As peças são usinadas para ficarem 35% mais leves que o concreto e contam com partes ocas para receber barras de reforço e cimento em pontos determinados.

Dustin Bowers relatou a origem do projeto: "tive essa ideia louca de criar blocos de construção, um pouco como os Lego com os quais brincávamos quando éramos crianças." A empresa canadense prevê obter as primeiras certificações no país em 2025.

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Conforme dados divulgados pela "National Geographic", uma moradia típica custa entre 4 mil e 7 mil dólares, o equivalente a valores entre 3,7 mil e 6,5 mil euros. Nos projetos com apoio da UNICEF, a despesa cai para cerca de 60% do valor exigido por uma construção tradicional.