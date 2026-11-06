Assine
overlay
Início Tecnologia
IA

Casal enfrenta dificuldades para encontrar trabalho e teme o impacto da inteligência artificial nos empregos, mas já considera deixar a ilha onde vive

Casal planeja recomeço após mudanças provocadas pela tecnologia; entenda como o avanço digital transforma o mercado e gera novas oportunidades

Publicidade
Carregando...
LB
Larissa Brandes Viçoso
LB
Larissa Brandes Viçoso
Repórter
06/11/2026 21:47

compartilhe

×
Casal enfrenta dificuldades para encontrar trabalho e teme o impacto da inteligência artificial nos empregos, mas já considera deixar a ilha onde vive
Inteligência artificial remodela o mercado de trabalho, gerando incertezas sobre o futuro de profissionais em áreas impactadas pela tecnologia crédito: (imagem ilustrativa gerada por IA)

Um casal avalia deixar Guernsey, ilha localizada no Canal da Mancha, após relatar que a inteligência artificial contribuiu para o desemprego da família e gerou dificuldades na busca por ocupação. Ania e Patryk Pawleta trabalhavam na mesma empresa de tecnologia desde 2018 e receberam aviso de demissão no início de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ania atuava como administradora de produtos e imagens. Ela explicou que o corte fez parte de dispensas mais amplas e que a chefia comunicou a transferência de suas funções para sistemas automatizados. Sobre a dispensa, Ania afirmou: "uma das razões pelas quais fui demitida da minha empresa foi a IA".

Patryk atuava como desenvolvedor de software e relatou que a companhia justificou o desligamento com base em mudanças de mercado. Ele declarou que utilizou a ferramenta intensamente no período final de atuação e indicou que a tecnologia virou um obstáculo. Patryk pontuou: "ninguém está contratando porque querem apenas que a IA faça o trabalho. É por isso que estamos procurando trabalho fora". A antiga empregadora não respondeu ao pedido de comentário.

Impacto na renda familiar

Os cidadãos poloneses têm dois filhos e utilizam economias acumuladas somadas à renda instável da oficina de reparos mantida por Patryk. O desenvolvedor explicou: "aquela oficina era 80% caridade, 20% eu estava ganhando uma pequena quantia. Mas, se eu subtraísse os custos, não ganhava nada". Ele afirmou que atuou com boas intenções e enfrenta prejuízos atualmente.

A previdência social reteve o auxílio financeiro por causa dos valores gerados pelo espaço técnico, com uma revisão em andamento. O diretor de operações de seguridade social, habitação e inclusão, Ed Ashton, afirmou: "para ter direito ao benefício de desemprego, a pessoa deve estar disponível para trabalhar e procurando ativamente". Ashton explicou que qualquer item capaz de impactar as exigências precisa de investigação prévia.

Transformações no mercado de trabalho

O deputado Tom Rylatt, representante do grupo diretor digital no Comitê de Emprego e Seguridade Social, declarou: "a IA e outras tecnologias emergentes já estão começando a remodelar o mercado de trabalho". Rylatt ressaltou a necessidade de compreender esses efeitos locais para manter serviços de apoio e treinamentos alinhados às novas oportunidades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cofundadora da empresa de habilidades LEVRA e palestrante do "TEDx", Emily Gill realizou palestras sobre a integração da ferramenta na região. Gill afirmou que existe receio sobre o corte de postos, mas apontou uma mudança nessa perspectiva diante da geração de valor e da criação de novas tarefas e ocupações.

Tópicos relacionados:

desemprego ia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay