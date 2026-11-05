Um simples link compartilhado escondia um risco no ChatGPT: falha relatada abria caminho para acessar conversas privadas e extrair informações pessoais
Problema já corrigido pela OpenAI permitia acessar histórico completo por links; descubra como proteger seus dados e revisar as conversas ativas
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Uma falha de segurança no ChatGPT permitia que invasores acessassem conversas privadas de outros usuários ao induzi-los a abrir um link compartilhado. A vulnerabilidade conseguia expor o histórico completo de mensagens, até mesmo diálogos nunca publicados, além de possibilitar a execução de ações pela conta da vítima.
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A empresa de cibersegurança Parameter documentou o método em relatório publicado no último dia 28 de outubro. A OpenAI corrigiu o erro antes da divulgação pública dos detalhes. Pesquisadores notificaram o problema em 18 de outubro pelo programa de recompensas da organização, e as versões web do serviço passaram a bloquear a técnica em 26 de outubro.
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Testes ocorreram apenas em contas controladas pelos próprios especialistas. A Parameter informou que não encontrou evidências de uso da brecha contra usuários reais.
Como a falha operava no sistema
O ataque utilizava a função comum de compartilhamento de diálogos por links. O problema estava na forma como a plataforma processava certos elementos presentes nessas conversas.
Os pesquisadores montaram uma conversa com pré-visualização em HTML e um gráfico matemático exibido pelo MathLive, biblioteca que contém um teclado virtual para fórmulas. Esse teclado recebia mensagens de outras janelas e inseria código HTML sem validar a origem, criando uma área sem isolamento interpretada pelo navegador como parte do próprio domínio do ChatGPT.
Com essa abertura, tornou-se possível rodar comandos em JavaScript na sessão do usuário que abria o link. A ação permitia extrair trechos de chats confidenciais para servidores externos e comandar funções internas da conta. Em testes avançados, bastava abrir a URL para ativar a brecha de modo automático.
Classificação de gravidade e correções
A OpenAI confirmou a falha e alterou a gravidade de P2 para P1 em 21 de outubro. A criadora do ChatGPT pagou 5.000 dólares aos pesquisadores. O desenvolvedor Simon Willison considerou o valor baixo diante do alcance da vulnerabilidade.
A biblioteca MathLive também atualizou seu teclado virtual na versão 0.111.2, lançada em 31 de outubro, para restringir mensagens externas sem autorização prévia.
Gestão de links e privacidade
A OpenAI adverte que qualquer pessoa com o link de uma conversa pode ler e repassar o conteúdo. O sistema não estabelece datas de expiração nem restringe o acesso a contas específicas.
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Para gerenciar o histórico de compartilhamentos, o usuário pode entrar nas configurações do ChatGPT, acessar a seção de controles de dados e abrir a opção de links compartilhados. A área permite apagar vínculos de forma individual ou coletiva. Abrir endereços desconhecidos em janelas anônimas sem login ativo também reduz riscos de segurança.