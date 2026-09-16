Crazy Taxi ganhará filme da Netflix em nova parceria com a SEGA

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A Sega e a Netflix anunciaram uma parceria para adaptar três franquias da empresa japonesa para o audiovisual. O acordo inclui um filme de “Crazy Taxi”, uma nova série animada de “Sonic the Hedgehog” e um longa live-action de “Stranger Than Heaven”.

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A novidade sobre “Crazy Taxi” acontece em um momento de retomada da franquia, que marcou os fliperamas nos anos 1990. Além do filme, um novo jogo chamado “Crazy Taxi: World Tour” será lançado em 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.

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O título mantém a jogabilidade de corridas contra o tempo, mas adiciona novos locais, atividades e uma campanha. Kenji Kanno, diretor do game original de 1999, participa do desenvolvimento.

Para a adaptação cinematográfica, ainda sem previsão de estreia, foram contratados os roteiristas Dan Gregor e Doug Mand, de “Corra que a Polícia Vem Aí!” (2025) e “Tico e Teco: Defensores da Lei” (2022).

Nova animação de Sonic

A parceria também prevê uma nova série animada de “Sonic the Hedgehog”, que será diferente de “Sonic Prime”, produção da Netflix exibida entre 2022 e 2024. A nova animação será voltada para o público infantil e acompanhará o personagem em novas aventuras ao lado de seus amigos.

Detalhes como título, número de episódios, elenco de vozes e data de estreia ainda não foram divulgados.

Filme antes do jogo

O terceiro projeto é um filme live-action de “Stranger Than Heaven”, nova propriedade intelectual da SEGA. O jogo, desenvolvido pelo Ryu Ga Gotoku Studio, da série “Like a Dragon”, tem lançamento previsto para janeiro de 2027.

Ambientado no Japão do século XX, o game acompanha Makoto Daito, um jovem nipo-americano que se envolve com a Yakuza enquanto busca uma carreira como músico. A adaptação para o cinema foi anunciada antes mesmo da chegada do jogo, mas não teve elenco ou data de lançamento revelados.

Esses anúncios fazem parte de uma estratégia da SEGA para recuperar franquias conhecidas. A empresa também trabalha em novos projetos de “Streets of Rage”, “Jet Set Radio” e “Golden Axe”.

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As datas de estreia dos três projetos anunciados pela Netflix ainda não foram divulgadas.