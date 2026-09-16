STF ganha jogo de luta com Alexandre de Moraes e outros ministros

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

O Supremo Tribunal Federal ganhou uma versão inusitada no universo dos games. O jogo independente “Supremo Tribunal Fighter” transforma ministros da Corte em personagens de um game de luta inspirado nos arcades dos anos 1990, com acesso gratuito pelo navegador.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O projeto inclui golpes especiais, diferentes arenas e trilha sonora com referências ao noticiário político. A criação é do desenvolvedor e especialista em inteligência artificial Felipe Pacheco, que publicou o game em 15 de setembro, durante a sessão do STF que discutia uma investigação sobre Alexandre de Moraes no caso Banco Master.

Leia Mais

A proposta é criar uma paródia de jogos de luta tradicionais, sem a intenção de reproduzir o funcionamento do Supremo ou representar literalmente os processos envolvendo os ministros.

Como funciona

O jogador escolhe um dos ministros e pode participar de três modos de jogo: Arcade, com 12 confrontos contra adversários ocultos; Duelo Livre, para enfrentar a inteligência artificial; e Versus 2P, para dois jogadores no mesmo computador.

Entre os personagens disponíveis estão Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Também figuram Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Algumas fontes apontam 11 personagens, o que pode variar com atualizações.

Os lutadores possuem ataques e poderes próprios. Alexandre de Moraes, por exemplo, é chamado de “Xandão”. A interface também adota o humor, e o comando de pausa exibe a frase “Sessão suspensa”. Os cenários incluem o plenário do STF, o Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes.

Como jogar

“Supremo Tribunal Fighter” funciona diretamente no navegador, sem necessidade de instalação, e pode ser jogado no computador ou celular. No PC, os movimentos são feitos pelas setas direcionais, enquanto as teclas A, S, D, Z e X controlam socos, chutes, poderes, defesa e o golpe “Supremo”. Em celulares, os comandos aparecem na tela.

Feito com IA

Felipe Pacheco utilizou ferramentas de inteligência artificial em quase todo o desenvolvimento. O ChatGPT ajudou na criação de imagens e o ElevenLabs foi usado para vozes, músicas e efeitos sonoros. Para a programação, o desenvolvedor contou com o auxílio de Claude e Codex.

O jogo surgiu de um desafio pessoal de Pacheco de criar um projeto com IA por dia durante o mês de setembro. A ideia inicial de uma “rinha de ministros” evoluiu para um game funcional em menos de um dia, após cerca de 20 rodadas de ajustes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quem é o personagem mais usado

Dados do portal Drops de Jogos indicam que Alexandre de Moraes, no game “Xandão”, é o personagem mais utilizado. Em seguida, aparecem Cármen Lúcia, Flávio Dino e André Mendonça. As informações não detalham o número de partidas ou o período considerado no levantamento.