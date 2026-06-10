O gol impossível de Pelé que ninguém viu acaba de renascer
Sem imagens desde 1959, o lance eleito pelo próprio Rei como mais bonito de sua vida foi resgatado por uma tecnologia inovadora do Google. Neymar já viu a cena
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A transmissão gratuita de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026, uma parceria entre o Google e a CBF com uso de inteligência artificial e a recriação de um gol histórico de Pelé. Estes foram alguns dos principais anúncios do Google For Brasil 2026, realizado nesta quarta-feira (10/6) no Estádio NuBank Parque, em São Paulo.
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Copa no YouTube
Todos os 104 jogos do Mundial poderão ser assistidos gratuitamente pela CazéTV no YouTube, sem necessidade de TV por assinatura ou streaming pago. O anúncio foi comemorado pelo criador de conteúdo Casimiro Miguel, que tem parceria com a plataforma.
"Todo mundo pode assistir no YouTube da CazéTV", afirmou durante o evento.
Eduardo Brandini, head de responsabilidade do YouTube Brasil, ressaltou que a plataforma será a única a transmitir gratuitamente todas as partidas. Victor Machado, head de parcerias de esportes, TV e entretenimento do YouTube Brasil, disse que o torneio pode acelerar uma mudança já em curso nos hábitos de consumo.
"Hoje, o YouTube não é mais um lugar para ver em tela pequena. É um lugar para todo mundo ver em tela grande", afirmou, referindo-se ao crescimento do consumo da plataforma diretamente pela televisão.
Google e CBF
O Google anunciou também uma parceria de dois anos com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o uso da inteligência artificial Gemini em ações voltadas tanto para torcedores quanto para as comissões técnicas das seleções masculina e feminina — das categorias de base às equipes principais.
Para o público, uma das iniciativas permitirá que usuários enviem uma foto ao Gemini e a transformem em uma versão estilizada com a camisa da Seleção Brasileira. A empresa descreveu a proposta como uma forma de "permitir o uso da propriedade intelectual da entidade de forma autorizada e ética por meio da inteligência artificial".
O gol sem imagens de Pelé
O Google apresentou ainda uma recriação, feita com IA, do gol que o próprio Pelé considerava o mais bonito de sua carreira, marcado em 1959 contra o Juventus da Mooca e nunca registrado em vídeo. Para reconstituir o lance, a empresa combinou fotografias, reportagens da época, relatos do jogador e depoimentos de jornalistas, pesquisadores e testemunhas presentes no estádio.
O resultado será exibido em um documentário previsto para o final de junho, com participações de Marta e Neymar, entre outros nomes do futebol, reagindo à reconstrução do lance.
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Para Fábio Coelho, diretor-executivo do Google Brasil, o projeto ilustra um uso da IA ainda pouco explorado. "Une memória, tecnologia e patrimônio", disse.