O gol impossível de Pelé que ninguém viu acaba de renascer

Jornalista e estudante de Cinema. Atualmente trabalho como Repórter Multimídia. Edito vídeos e sou apaixonada pelas artes, em especial pelo o teatro e pelo desenho.

A transmissão gratuita de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026, uma parceria entre o Google e a CBF com uso de inteligência artificial e a recriação de um gol histórico de Pelé. Estes foram alguns dos principais anúncios do Google For Brasil 2026, realizado nesta quarta-feira (10/6) no Estádio NuBank Parque, em São Paulo.

Copa no YouTube

Todos os 104 jogos do Mundial poderão ser assistidos gratuitamente pela CazéTV no YouTube, sem necessidade de TV por assinatura ou streaming pago. O anúncio foi comemorado pelo criador de conteúdo Casimiro Miguel, que tem parceria com a plataforma.

"Todo mundo pode assistir no YouTube da CazéTV", afirmou durante o evento.

Eduardo Brandini, head de responsabilidade do YouTube Brasil, ressaltou que a plataforma será a única a transmitir gratuitamente todas as partidas. Victor Machado, head de parcerias de esportes, TV e entretenimento do YouTube Brasil, disse que o torneio pode acelerar uma mudança já em curso nos hábitos de consumo.

"Hoje, o YouTube não é mais um lugar para ver em tela pequena. É um lugar para todo mundo ver em tela grande", afirmou, referindo-se ao crescimento do consumo da plataforma diretamente pela televisão.

Google e CBF

O Google anunciou também uma parceria de dois anos com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o uso da inteligência artificial Gemini em ações voltadas tanto para torcedores quanto para as comissões técnicas das seleções masculina e feminina — das categorias de base às equipes principais.

Para o público, uma das iniciativas permitirá que usuários enviem uma foto ao Gemini e a transformem em uma versão estilizada com a camisa da Seleção Brasileira. A empresa descreveu a proposta como uma forma de "permitir o uso da propriedade intelectual da entidade de forma autorizada e ética por meio da inteligência artificial".

O gol sem imagens de Pelé

O Google apresentou ainda uma recriação, feita com IA, do gol que o próprio Pelé considerava o mais bonito de sua carreira, marcado em 1959 contra o Juventus da Mooca e nunca registrado em vídeo. Para reconstituir o lance, a empresa combinou fotografias, reportagens da época, relatos do jogador e depoimentos de jornalistas, pesquisadores e testemunhas presentes no estádio.

O resultado será exibido em um documentário previsto para o final de junho, com participações de Marta e Neymar, entre outros nomes do futebol, reagindo à reconstrução do lance.

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Para Fábio Coelho, diretor-executivo do Google Brasil, o projeto ilustra um uso da IA ainda pouco explorado. "Une memória, tecnologia e patrimônio", disse.