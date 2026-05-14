Kindle ou livro físico? Veja as vantagens de cada um na Book Friday

A Book Friday da Amazon chegou, e com ela, a dúvida: é melhor investir em um Kindle ou aproveitar as promoções para aumentar a pilha de livros na estante? A escolha depende do perfil e das prioridades de cada pessoa, mas comparar os pontos fortes de cada formato ajuda a tomar a melhor decisão durante o período de descontos.

Ambos os formatos oferecem experiências de leitura distintas. O leitor digital se destaca pela praticidade, enquanto o livro de papel mantém o apelo da experiência tátil e do colecionismo.

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Vantagens do Kindle

Portabilidade e espaço: a principal vantagem do Kindle é a capacidade de carregar uma biblioteca inteira em um único aparelho leve e compacto. Com modelos a partir de 16 GB de armazenamento, é possível guardar e-books, solucionando a falta de espaço nas prateleiras e facilitando a leitura em viagens ou no transporte público.

Custo-benefício a longo prazo: embora o aparelho exija um investimento inicial, os e-books costumam ser mais baratos que suas versões impressas. Além disso, serviços como o Kindle Unlimited oferecem acesso a um catálogo por uma assinatura mensal — que, durante a Book Friday, costuma ter ofertas especiais, como os primeiros meses por R$ 2,99 —, o que pode ser econômico para alguns leitores.

Recursos e conforto: o Kindle permite ajustar o tamanho da fonte, alterar a iluminação da tela para ler no escuro e acessar dicionários com um toque. A tecnologia tem uma tela antirreflexo e simula o papel, o que torna a leitura mais confortável para os olhos em comparação com telas de smartphones ou tablets.

Benefícios do livro físico

Experiência sensorial: o cheiro de livro novo, a textura do papel e virar as páginas criam uma conexão que a tecnologia não consegue replicar. Para muitos, essa experiência é parte fundamental no processo de leitura.

Colecionismo e decoração: ter uma estante cheia de livros com capas coloridas e lombadas variadas funciona como um registro afetivo das leituras e um belo item de decoração.

Sem distrações e bateria: o livro de papel oferece uma imersão total na história, livre de notificações ou da preocupação com a bateria. Ele também pode ser facilmente emprestado a amigos ou revendido em sebos, algo que não é possível com os arquivos digitais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata