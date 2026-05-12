Spotify 20 anos: como ver sua retrospectiva completa na plataforma
A ferramenta especial 'A Festa do(s) 20 Ano(s)' está disponível; veja o passo a passo para acessar seus dados e compartilhar nas redes sociais
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O Spotify lançou uma experiência interativa para celebrar seus 20 anos, permitindo que os usuários resgatem todo o seu histórico de músicas e podcasts na plataforma. "A Festa dos 20 Anos", já está disponível para usuários no Brasil e funciona de maneira semelhante à retrospectiva anual "Wrapped", mas com dados de toda a jornada da sua conta.
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Diferente do resumo de final de ano, que foca apenas nos últimos 12 meses, esta nova função revela o histórico de desde o primeiro dia de uso do serviço. A apresentação é feita no formato de "stories", com telas animadas e coloridas que destacam os hábitos musicais de cada pessoa de uma forma personalizada.
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A experiência mostra desde a primeira música que você ouviu no aplicativo até os artistas que mais marcaram presença em seus fones de ouvido ao longo dos anos. A ideia é criar uma linha do tempo sonora, mostrando a evolução do seu gosto musical.
Como acessar sua retrospectiva de 20 anos
Acessar a ferramenta é simples e rápido. Embora a experiência seja otimizada para dispositivos móveis (Android ou iOS), também é possível acessá-la pela versão web do Spotify. Siga os passos abaixo para ver seus dados completos:
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Abra o aplicativo do Spotify em seu smartphone e verifique se ele está atualizado para a versão mais recente.
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Se preferir acessar pelo navegador, visite spotify.com/20 no seu celular.
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No aplicativo, na tela inicial, procure por um banner com o nome "A Festa dos 20 Anos". Se ele não aparecer, vá para a aba "Buscar".
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No campo de pesquisa, digite "20 anos" e a opção da retrospectiva especial deve surgir como o principal resultado.
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Toque no card para iniciar a experiência interativa.
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Ao final, haverá um resumo com seus principais dados e um botão para compartilhar a imagem diretamente em redes como Instagram, X (antigo Twitter) e WhatsApp.
A funcionalidade está sendo liberada de forma gradual para todos os assinantes, tanto do plano gratuito quanto do Premium. Caso a opção ainda não esteja visível para você, a recomendação é aguardar algumas horas e verificar novamente se há atualizações pendentes para o aplicativo na loja oficial do seu celular.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria