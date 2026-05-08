Cuidado com golpes da restituição do Imposto de Renda; veja como evitar
Criminosos usam a ansiedade dos contribuintes para aplicar golpes; aprenda a identificar e-mails e mensagens falsas e proteja seus dados pessoais
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A ansiedade pela restituição do Imposto de Renda transforma este período do ano em um prato cheio para golpistas. Criminosos aproveitam a expectativa de milhares de contribuintes para enviar mensagens falsas por e-mail, SMS e aplicativos de mensagens, com o objetivo de roubar dados pessoais e financeiros.
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As fraudes costumam seguir um padrão bem definido. A vítima recebe uma comunicação que parece ser da Receita Federal, informando sobre um suposto erro na declaração ou oferecendo um link para consultar a liberação de um lote extra de restituição. A mensagem quase sempre cria um senso de urgência para induzir ao clique.
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Ao clicar no link malicioso, o usuário é direcionado para uma página falsa que imita o site oficial do governo. Nela, são solicitadas informações como CPF, dados bancários e senhas. Com esses dados em mãos, os fraudadores podem abrir contas, solicitar cartões de crédito e cometer outros crimes em nome da vítima.
Como identificar um golpe da restituição
A principal regra é lembrar que a Receita Federal não entra em contato por e-mail ou SMS para comunicar sobre a restituição ou solicitar a correção de dados. Toda a comunicação oficial ocorre exclusivamente através do Portal e-CAC, que exige um login seguro para acesso.
Para se proteger, fique atento a alguns sinais claros de que a mensagem é uma tentativa de golpe:
Canais não oficiais: desconfie de qualquer comunicação sobre o Imposto de Renda recebida por e-mail, WhatsApp ou SMS. A Receita Federal não usa esses canais para tratar de informações sigilosas.
Links e anexos: nunca clique em links ou baixe arquivos de remetentes desconhecidos. Verifique sempre o endereço de e-mail do remetente, que costuma apresentar erros de grafia ou domínios estranhos.
Senso de urgência: frases como “regularize sua situação imediatamente” ou “última chance para receber” são táticas comuns para pressionar a vítima a agir sem pensar.
Solicitação de dados: jamais forneça senhas, números de cartão ou dados de contas bancárias em resposta a uma mensagem. Órgãos oficiais não fazem esse tipo de solicitação.
O que fazer para consultar a restituição com segurança
A única forma segura de verificar o andamento da sua restituição do Imposto de Renda é acessando os canais oficiais do governo. Para isso, digite o endereço oficial (gov.br/receitafederal) diretamente no seu navegador, sem usar links recebidos.
Os canais para consulta são:
Site da Receita Federal: na área “Meu Imposto de Renda”, informando CPF e data de nascimento.
Aplicativo Meu Imposto de Renda: disponível para smartphones, também com CPF e data de nascimento.
Telefone 147: a Central de Atendimento da Receita Federal também pode fornecer informações.
Lembre-se de utilizar apenas essas plataformas para garantir a segurança dos seus dados.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.