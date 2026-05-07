Spotify lança seu DJ com IA no Brasil; conheça a nova voz em português

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Spotify expandiu a funcionalidade DJ (beta) para usuários Premium no Brasil. O recurso, um guia musical personalizado, agora está disponível em português.

A ferramenta entrega uma seleção de músicas com comentários sobre os artistas e as faixas. Os usuários também podem fazer um pedido diretamente ao DJ para receber uma sessão personalizada com músicas que a inteligência artificial (IA) sabe que vão agradar.

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No Brasil, a voz em português é a de Dani, descrita como eclética e sempre um passo à frente para mostrar o que vem por aí na música.

Desde seu lançamento em 2023, a funcionalidade já ultrapassou a marca de 85 bilhões de streams entre os ouvintes Premium.

Além do português, o DJ passa a falar francês, alemão e italiano. A novidade está disponível em mais de 70 mercados onde o recurso já operava, além de novos países como Áustria, França, Alemanha, Itália, Israel, Portugal, Coreia do Sul e Suíça.

Como usar o DJ do Spotify

Para encontrar a funcionalidade, basta digitar “DJ” na barra de busca do aplicativo. A partir daí, é possível iniciar uma sessão com um toque.

O usuário também pode fazer um pedido por voz ou texto ao tocar no botão do DJ, localizado no canto inferior direito da tela.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.