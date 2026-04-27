Como o Google Discover escolhe as notícias que chegam até você

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Sabe aquelas notícias que aparecem na tela do seu celular sem você precisar pesquisar por elas? Não é mágica nem coincidência. Esse é o trabalho do Google Discover, uma ferramenta que transforma a página inicial do aplicativo móvel do Google e de dispositivos Android em um feed de conteúdo totalmente personalizado para os seus interesses.

Em fevereiro de 2026, a ferramenta passou por sua primeira grande atualização focada exclusivamente em seu algoritmo, alterando significativamente os critérios de seleção de conteúdo. As mudanças priorizam a expertise temática, conteúdo de fontes locais e a redução de artigos com apelo sensacionalista ou clickbait.

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Diferentemente da busca tradicional, onde você digita o que quer encontrar, o Discover funciona de forma proativa. Ele antecipa o que pode ser relevante para você com base no seu comportamento on-line. O objetivo é entregar artigos, vídeos e outros conteúdos antes mesmo que você pense em procurá-los.

O sistema se baseia em uma análise contínua de suas atividades nas plataformas do Google. Isso cria um perfil de interesses que se torna cada vez mais preciso com o tempo. É como um editor de notícias pessoal que aprende com seus hábitos.

O que o algoritmo leva em conta?

Para montar esse feed exclusivo, o Google cruza diferentes tipos de informações. O histórico de pesquisa é um dos principais pilares: o que você busca revela muito sobre seus interesses momentâneos e duradouros. Se você pesquisou sobre um time de futebol, por exemplo, é provável que veja notícias sobre ele.

Sua atividade no YouTube também é fundamental. Os vídeos que você assiste, os canais que segue e os temas que mais consome por lá servem como um guia poderoso para as sugestões de conteúdo. O mesmo vale para seu histórico de navegação no Chrome, se estiver ativado.

Além disso, a ferramenta permite que você siga tópicos de interesse diretamente. Ao fazer isso, você envia um sinal claro ao algoritmo sobre os assuntos que deseja acompanhar. Informações como sua localização também podem ser usadas para exibir notícias locais relevantes.

A qualidade do conteúdo é outro critério essencial. O Google prioriza matérias de fontes confiáveis, bem escritas e que ofereçam uma boa experiência de leitura. Páginas com imagens de alta qualidade — com pelo menos 1.200 pixels de largura e a configuração "max-image-preview:large" implementada — e que carregam rapidamente costumam ter melhor desempenho.

O que mudou em 2026?

A atualização de fevereiro deste ano introduziu critérios mais específicos para a exibição de conteúdo no Discover. As principais mudanças foram:

Conteúdo local: o algoritmo passou a priorizar artigos de veículos de notícias e sites baseados no mesmo país do usuário, fortalecendo a relevância regional.

Expertise temática: o sistema agora avalia a profundidade e a autoridade de um site em tópicos específicos, em vez de avaliar apenas a autoridade geral do domínio. Um site especializado em finanças, por exemplo, terá mais chances de aparecer para esse tema.

Redução de clickbait: houve um esforço ativo para diminuir o alcance de manchetes sensacionalistas ou enganosas, visando uma experiência mais transparente para o usuário.

Você pode ajudar a refinar o que aparece no seu feed. Abaixo de cada notícia, existem opções para indicar se você gostou do conteúdo, se não tem interesse no assunto ou se não quer mais ver publicações daquele site específico. Usar esses controles ajuda o algoritmo a entender suas preferências com mais precisão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.