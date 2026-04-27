7 coisas que você já pode comprar com criptomoedas no Brasil
Proibidas em apostas regulamentadas, as criptos são aceitas em diversos setores; veja onde usar seus ativos digitais
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Embora seu uso tenha sido proibido no setor de apostas online regulamentadas no Brasil desde 2025, os ativos digitais já são uma realidade em muitas outras áreas do consumo. O uso de moedas como bitcoin e ethereum para transações do dia a dia está se tornando cada vez mais comum em diversos segmentos do mercado.
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Longe de serem apenas um investimento, as criptos podem ser usadas para pagar por produtos e serviços variados. A lista de estabelecimentos e plataformas que aceitam essa forma de pagamento cresce, oferecendo alternativas para quem possui carteiras digitais, mas é importante verificar a regulamentação de cada setor.
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Confira 7 categorias onde você já pode usar criptomoedas:
Viagens e turismo
Comprar passagens e reservar hotéis é uma das possibilidades. Determinadas plataformas de turismo e empresas do setor já aceitam pagamentos diretos com os principais criptoativos do mercado, facilitando o planejamento de viagens.
Compras online e varejo
Grandes redes de varejo ainda não costumam aceitar criptos diretamente, mas é possível usar os ativos para comprar vales-presente. Empresas intermediárias permitem a troca de criptomoedas por créditos em lojas de eletrônicos, vestuário e supermercados.
Serviços digitais
O pagamento de assinaturas de softwares, serviços de VPN (rede privada virtual) e hospedagem de sites é um dos usos mais difundidos. Muitas empresas de tecnologia, especialmente as com operação global, foram pioneiras em adotar essa modalidade.
Alimentação e delivery
Embora ainda de forma limitada no Brasil, já é possível pagar um café ou uma refeição em estabelecimentos selecionados que adotaram a tecnologia. Além disso, aplicativos de delivery podem ser utilizados por meio da aquisição de vales-presente com os ativos digitais.
Jogos e entretenimento
O universo gamer é um terreno fértil para as criptomoedas. É possível comprar jogos, créditos e itens virtuais em diversas plataformas online. Vales para lojas de consoles, como PlayStation e Xbox, também são facilmente adquiridos com moedas digitais.
Bens de alto valor
A compra de carros e até imóveis com criptomoedas já é uma realidade no Brasil. Construtoras e concessionárias de veículos de luxo começam a aceitar os ativos como forma de pagamento, geralmente em negociações de valores mais altos e com contratos específicos.
Doações para caridade
Organizações não governamentais no Brasil e no mundo aceitam doações em criptomoedas. Essa é uma forma de apoiar causas sociais e ambientais de maneira transparente e com taxas de transação muitas vezes menores que as dos sistemas bancários tradicionais.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.