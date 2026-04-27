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7 coisas que você já pode comprar com criptomoedas no Brasil

Proibidas em apostas regulamentadas, as criptos são aceitas em diversos setores; veja onde usar seus ativos digitais

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
27/04/2026 10:36

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7 coisas que você já pode comprar com criptomoedas no Brasil
Criptomoedas como Bitcoin ganham espaço em diversas áreas do consumo, indo além do investimento. crédito: Pexels/ Tugay Kocatürk

Embora seu uso tenha sido proibido no setor de apostas online regulamentadas no Brasil desde 2025, os ativos digitais já são uma realidade em muitas outras áreas do consumo. O uso de moedas como bitcoin e ethereum para transações do dia a dia está se tornando cada vez mais comum em diversos segmentos do mercado.

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Longe de serem apenas um investimento, as criptos podem ser usadas para pagar por produtos e serviços variados. A lista de estabelecimentos e plataformas que aceitam essa forma de pagamento cresce, oferecendo alternativas para quem possui carteiras digitais, mas é importante verificar a regulamentação de cada setor.

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Confira 7 categorias onde você já pode usar criptomoedas:

  1. Viagens e turismo
    Comprar passagens e reservar hotéis é uma das possibilidades. Determinadas plataformas de turismo e empresas do setor já aceitam pagamentos diretos com os principais criptoativos do mercado, facilitando o planejamento de viagens.

  2. Compras online e varejo
    Grandes redes de varejo ainda não costumam aceitar criptos diretamente, mas é possível usar os ativos para comprar vales-presente. Empresas intermediárias permitem a troca de criptomoedas por créditos em lojas de eletrônicos, vestuário e supermercados.

  3. Serviços digitais
    O pagamento de assinaturas de softwares, serviços de VPN (rede privada virtual) e hospedagem de sites é um dos usos mais difundidos. Muitas empresas de tecnologia, especialmente as com operação global, foram pioneiras em adotar essa modalidade.

  4. Alimentação e delivery
    Embora ainda de forma limitada no Brasil, já é possível pagar um café ou uma refeição em estabelecimentos selecionados que adotaram a tecnologia. Além disso, aplicativos de delivery podem ser utilizados por meio da aquisição de vales-presente com os ativos digitais.

  5. Jogos e entretenimento
    O universo gamer é um terreno fértil para as criptomoedas. É possível comprar jogos, créditos e itens virtuais em diversas plataformas online. Vales para lojas de consoles, como PlayStation e Xbox, também são facilmente adquiridos com moedas digitais.

  6. Bens de alto valor
    A compra de carros e até imóveis com criptomoedas já é uma realidade no Brasil. Construtoras e concessionárias de veículos de luxo começam a aceitar os ativos como forma de pagamento, geralmente em negociações de valores mais altos e com contratos específicos.

  7. Doações para caridade
    Organizações não governamentais no Brasil e no mundo aceitam doações em criptomoedas. Essa é uma forma de apoiar causas sociais e ambientais de maneira transparente e com taxas de transação muitas vezes menores que as dos sistemas bancários tradicionais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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