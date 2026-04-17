Permissões de aplicativos: por que você deve limitar o acesso agora

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Ao instalar um novo aplicativo no seu celular, é comum aceitar todas as permissões solicitadas sem pensar duas vezes. No entanto, essa prática pode expor seus dados pessoais a riscos desnecessários, além de consumir mais bateria e afetar o desempenho do aparelho.

Muitos apps pedem acesso a recursos que não são essenciais para seu funcionamento, como um jogo que solicita acesso aos seus contatos ou um editor de fotos que quer saber sua localização.

Limitar essas permissões é um passo fundamental para proteger sua privacidade. A boa notícia é que tanto o Android quanto o iOS oferecem ferramentas robustas para controlar exatamente o que cada aplicativo pode ou não fazer.

Uma das opções mais seguras e recomendadas é a "Permitir durante o uso do app", que garante que o recurso só seja ativado quando você está ativamente utilizando o aplicativo, oferecendo um ótimo equilíbrio entre funcionalidade e segurança.

Além disso, sistemas modernos como o Android já removem automaticamente as permissões de apps que você não usa há muito tempo, aumentando ainda mais sua proteção.

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Como gerenciar as permissões no seu celular

Revisar as permissões concedidas é mais simples do que parece. Siga os passos abaixo para o seu sistema operacional:

No Android

Abra o app "Configurações".

Toque em "Segurança e privacidade".

Toque em "Privacidade".

Toque em "Gestão de permissões".

Selecione um tipo de permissão (como "Localização", "Câmera" ou "Microfone") para ver quais apps a utilizam.

Toque no aplicativo desejado e escolha entre "Permitir durante o uso do app", "Perguntar sempre" ou "Não permitir" (para localização, também existe a opção "O tempo todo").

Observação: Os caminhos podem variar ligeiramente dependendo da versão do Android e do fabricante do dispositivo.

No iOS (iPhone)

Abra o app "Ajustes".

Role para baixo e toque em "Privacidade e Segurança".

Selecione uma categoria, como "Serviços de Localização", "Câmera" ou "Microfone".

Você verá uma lista de aplicativos que solicitaram acesso. Toque em cada um para ajustar as configurações, escolhendo entre opções como "Nunca", "Pedir da Próxima Vez" ou "Enquanto Usa o App".

Quais permissões merecem mais atenção?

Embora todas as permissões devam ser avaliadas, algumas são mais sensíveis que outras. Fique de olho nestas:

Localização: Permite que o app saiba onde você está. Essencial para mapas, mas desnecessário para a maioria dos jogos ou redes sociais.

Microfone e Câmera: Concedem acesso para ouvir e ver o que acontece ao seu redor. Um app de edição de vídeo precisa da câmera, mas um de calculadora, não.

Contatos: Dá ao aplicativo acesso à sua lista completa de contatos. Desconfie de apps que pedem essa permissão sem um motivo claro, como facilitar o compartilhamento com amigos.

Arquivos e Mídia: Permite ler, modificar e apagar arquivos no seu dispositivo. Importante para apps de galeria ou gerenciadores de arquivos, mas arriscado se concedido a um aplicativo malicioso.

Verifique antes de instalar

Uma boa prática é verificar as permissões que um aplicativo solicita antes mesmo de instalá-lo. Na Google Play Store, por exemplo, você pode rolar a página do app até a seção "Sobre este app" e tocar em "Permissões do app" para ver uma lista completa do que ele irá solicitar.

Tirar alguns minutos para revisar e limitar as permissões dos seus aplicativos é um investimento direto na sua segurança e privacidade digital. Crie o hábito de fazer essa verificação periodicamente e sempre que instalar um novo app. Seu controle é a melhor ferramenta de proteção.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.