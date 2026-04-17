O edifício do futuro: como a tecnologia está transformando os prédios

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Em 2026, os edifícios residenciais e corporativos vivem uma transformação silenciosa, e cada vez mais visível no dia a dia. A tecnologia deixou de ser um luxo para se tornar o centro dos projetos, guiando empreendimentos mais seguros, eficientes e sustentáveis.

Na prática, isso significa uma nova experiência para quem mora ou trabalha nesses espaços, integrando soluções que vão da portaria à gestão de energia.A tradicional figura do porteiro 24 horas já começa a dar lugar a sistemas mais inteligentes.

A portaria remota, operada por centrais especializadas, avança nos condomínios brasileiros ao combinar monitoramento contínuo com controle digital de acesso. O acesso de moradores passa a ser feito por biometria facial ou aplicativos, enquanto visitantes e entregadores são identificados e liberados à distância, com registro em tempo real por câmeras.

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Essa inovação aumenta a segurança e reduz custos condominiais, um dos principais gastos de qualquer prédio, podendo gerar uma economia de até 50%. A tecnologia também facilita o recebimento de encomendas com os chamados armários inteligentes. O entregador deposita o item em um compartimento e o morador recebe uma notificação com um código para retirá-lo quando quiser.

Sustentabilidade que gera economia

A preocupação com o meio ambiente e com o bolso ganha protagonismo e impulsiona a adoção de sistemas inteligentes. Placas de energia solar instaladas nos telhados já são utilizadas para abastecer áreas comuns, como iluminação e elevadores, contribuindo para uma redução consistente na conta de luz.

Outra solução cada vez mais presente é o reaproveitamento da água da chuva. Sistemas de captação e tratamento permitem que essa água seja usada para a limpeza de áreas externas e para a rega de jardins, diminuindo a dependência da rede pública e o impacto ambiental dos edifícios.

Dentro dos apartamentos, a automação residencial amplia o controle sobre consumo e conforto. Iluminação, ar-condicionado e até mesmo cortinas podem ser controlados por meio de aplicativos. Essa conveniência também se traduz em eficiência energética, pois permite evitar desperdícios e otimizar o uso de eletricidade no dia a dia.

Gestão na palma da mão

A administração do condomínio também foi modernizada. Aplicativos e plataformas digitais centralizam a comunicação entre síndico e moradores, permitindo o envio de comunicados, a realização de enquetes e a reserva de espaços como salão de festas ou churrasqueira de forma mais rápida e transparente.

Boletos e prestações de contas ficam disponíveis digitalmente, facilitando o acesso às informações e melhorando a organização financeira coletiva.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.