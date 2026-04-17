Seu Google Drive está cheio? 5 dicas para liberar espaço agora mesmo

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A temida notificação de “armazenamento cheio” no Google chegou na sua conta? Não se preocupe, essa é uma situação comum para milhões de usuários. O motivo é simples: os 15 GB gratuitos oferecidos pela empresa são compartilhados entre Google Drive, Gmail e Google Fotos, e atingir esse limite é mais fácil do que parece.

Fotos com alta resolução, vídeos, anexos de e-mail e backups de aplicativos consomem esse espaço rapidamente. A boa notícia é que existem formas práticas de organizar seus arquivos e liberar gigabytes preciosos sem precisar pagar por um plano maior do Google One. Com algumas ações simples, você pode otimizar seu uso e adiar a necessidade de um upgrade.

Resolver o problema não exige conhecimento técnico avançado. O próprio Google fornece ferramentas que ajudam a identificar os arquivos que mais ocupam espaço, facilitando a decisão sobre o que apagar. Siga os passos abaixo para fazer uma limpeza eficiente na sua conta.

Como liberar espaço no Google Drive: 5 passos

Comece pelo gerenciador de armazenamento: o Google possui uma página específica para isso. Acesse a ferramenta de gerenciamento de armazenamento do Google One. Ela mostra um resumo do que está ocupando espaço, separando arquivos grandes, e-mails com anexos pesados e outros itens que podem ser excluídos com segurança. Encontre os arquivos "vilões" no Drive: dentro do Google Drive, clique na opção “Armazenamento” no menu lateral. A plataforma listará todos os seus arquivos, ordenados do maior para o menor. Analise os primeiros da lista, pois geralmente poucos arquivos grandes são responsáveis por consumir a maior parte do espaço. Apague o que não for mais necessário. Limpe a lixeira e a caixa de spam: muitos não sabem, mas os arquivos na lixeira do Drive e do Gmail continuam ocupando espaço e só são apagados automaticamente após 30 dias. Para uma liberação imediata, esvazie as lixeiras de ambos os serviços. Faça o mesmo com a pasta de spam no seu e-mail. Filtre e apague e-mails com anexos pesados: na barra de busca do Gmail, você pode usar filtros para encontrar mensagens que ocupam muito espaço. Digite, por exemplo, has:attachment larger:10M para encontrar e-mails com anexos maiores que 10 MB. Delete as mensagens antigas e desnecessárias. Revise a qualidade das suas fotos: no Google Fotos, as imagens salvas em "Qualidade original" consomem muito mais espaço por manterem a resolução total. Para otimizar, acesse as configurações do aplicativo e mude a qualidade do backup para “Economia de armazenamento”. Essa opção comprime levemente os arquivos, mas mantém uma qualidade excelente para a maioria dos usos, garantindo que suas futuras fotos ocupem menos espaço. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.