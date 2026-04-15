Carregador original: por que usar o acessório certo salva seu celular

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Na correria do dia a dia, é comum usar o primeiro carregador que aparece pela frente quando a bateria do celular está no fim. No entanto, o hábito de conectar o smartphone a um acessório que não seja o original pode custar caro, comprometendo a vida útil do aparelho e até mesmo a sua segurança.

O uso de um carregador original é fundamental porque ele foi projetado especificamente para o seu modelo de celular. Fabricantes desenvolvem o acessório para fornecer a quantidade exata de energia, com a voltagem e amperagem corretas, garantindo que a bateria seja alimentada de forma estável e segura, sem sobrecargas ou superaquecimento.

Riscos de um carregador não original

Carregadores paralelos ou falsificados, geralmente mais baratos, não seguem os mesmos padrões de qualidade e segurança. Muitos não possuem os componentes internos necessários para regular o fluxo de energia, o que pode enviar picos de tensão diretamente para o seu smartphone, causando danos permanentes à bateria e outros circuitos internos.

A consequência mais comum é a redução drástica da vida útil da bateria. O componente começa a perder sua capacidade de reter carga, fazendo com que você precise recarregar o aparelho com mais frequência. Em situações mais graves, o superaquecimento gerado por um carregador inadequado pode danificar a tela, o processador e, em casos extremos, provocar um curto-circuito com risco de incêndio.

Como proteger o seu smartphone

A forma mais simples de garantir a integridade do seu celular é sempre dar preferência ao carregador que veio na caixa. Caso precise de um novo, a recomendação é adquiri-lo diretamente com o fabricante do aparelho ou em revendedores autorizados, que garantem a procedência do produto.

É importante também verificar se o acessório possui selos de certificação de órgãos reguladores, como o da Anatel no Brasil. Essa marca indica que o produto foi testado e aprovado em quesitos de segurança. Desconfie de preços muito baixos e de acessórios com acabamento de baixa qualidade, pois são fortes indícios de que o produto não é confiável.

Optar por marcas de terceiros que são certificadas pelo fabricante do seu celular também é uma alternativa segura. Essas empresas seguem os padrões exigidos e oferecem produtos compatíveis que não colocarão seu dispositivo em risco.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.