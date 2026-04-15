Modo avião carrega mais rápido o celular? A ciência revela o segredo

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Quem nunca precisou de uma carga rápida no celular antes de sair de casa? Em meio a truques e dicas populares, uma das mais conhecidas é ativar o modo avião para acelerar o processo. Mas será que isso realmente funciona ou é apenas mais um mito da tecnologia? A resposta é sim, e a ciência por trás disso é bastante simples.

Como o modo avião acelera o carregamento?

O modo avião é uma configuração que desativa as principais funções de comunicação sem fio do aparelho: rede celular, Wi-Fi e Bluetooth. Essas antenas consomem energia constantemente para procurar sinal, sincronizar dados e manter conexões ativas, especialmente em áreas de cobertura fraca. Ao desligá-las, o smartphone para de "gastar" energia com essas tarefas em segundo plano, permitindo que praticamente toda a força do carregador seja direcionada para reabastecer a bateria.

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Na prática, quanto tempo se economiza?

Sim, carregar o celular em modo avião é mais rápido. Testes confirmam que há uma aceleração no processo, embora o ganho não seja revolucionário. A economia de tempo pode variar entre 15% e 25% no tempo total de carregamento, dependendo de fatores como o modelo do aparelho, a saúde da bateria e a potência do carregador. Em modelos mais antigos, o ganho é mais perceptível, enquanto em smartphones modernos com tecnologia de carregamento ultrarrápido, a diferença pode ser de apenas alguns minutos.

Outras dicas para uma carga mais rápida

Para quem busca a máxima velocidade, combinar o modo avião com outras práticas pode fazer a diferença:

Use o carregador de parede original: Ele é projetado para oferecer a potência ideal para o seu aparelho. Evite portas USB de computadores.

Não use o celular enquanto carrega: A tela ligada e o processamento de aplicativos são grandes consumidores de energia.

Mantenha o dispositivo em um local arejado: O calor excessivo pode levar o sistema a reduzir a velocidade do carregamento para proteger a bateria. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na apuração e redação deste conteúdo.