Como provar que fui vítima de calúnia na internet; veja o passo a passo

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Sofrer calúnia na internet pode ser uma experiência devastadora, mas é fundamental saber que a lei protege a vítima. Para que a justiça seja feita, o primeiro passo é reunir provas de forma correta, garantindo que elas tenham validade jurídica. Ações impulsivas, como apagar mensagens ou simplesmente tirar um print da tela, podem comprometer todo o processo.

O registro adequado das ofensas é o que diferencia uma denúncia bem-sucedida de um caso arquivado. É preciso agir rápido e de maneira estratégica para documentar o crime antes que o conteúdo seja removido pelo agressor. Com as provas corretas em mãos, é possível identificar o autor e buscar a reparação cível e criminal.

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Passo a passo para reunir provas

Coletar evidências de um crime virtual exige mais do que apenas salvar uma imagem. Siga estas etapas para construir um caso sólido contra o agressor.

Salve tudo imediatamente



Assim que identificar a ofensa, documente todo o conteúdo. Faça capturas de tela (prints) que mostrem a página inteira, incluindo o endereço do site (URL), a data e o horário visíveis no computador ou celular. Salve também os links diretos para as publicações ou comentários.

Não apague as conversas



Se a calúnia ocorreu em aplicativos de mensagens como WhatsApp ou Telegram, não apague as conversas. Exporte o diálogo completo, se o aplicativo permitir. Essa medida preserva o contexto original e a integridade das informações trocadas.

Formalize as provas com ata notarial (presencial ou online)



Esta é a etapa mais importante para dar validade jurídica às suas provas, já que capturas de tela simples são consideradas provas frágeis e podem ser facilmente contestadas na justiça. A ata notarial, por outro lado, é um documento com fé pública que atesta a existência de um conteúdo online em determinada data e horário. Hoje, existem duas formas de obtê-la:

Ata Notarial Tradicional: Feita presencialmente em um Cartório de Notas, onde um tabelião acessa o conteúdo e descreve o que vê. É a opção mais indicada para conteúdos dinâmicos, como vídeos, stories ou transmissões ao vivo.

e-Not Provas (Online): Lançada em janeiro de 2026, esta é uma plataforma digital que permite gerar a prova de forma 100% online, mais rápida e acessível (com custo entre R$ 4 e R$ 7 por captura). É ideal para registrar conteúdos estáticos, como posts, páginas ou mensagens.

Ambas as modalidades têm validade jurídica equivalente e são cruciais para um processo. Existem também ferramentas privadas de preservação digital que podem ser usadas de forma complementar.

Identifique o autor



Caso o agressor use um perfil falso, guarde todas as informações disponíveis, como nome de usuário, fotos e o link do perfil. Com essas informações, seu advogado poderá solicitar à Justiça que a plataforma responsável (rede social ou provedor) forneça os dados de acesso do usuário, como o número de IP, que ajuda a localizar o responsável.

Registre um boletim de ocorrência



Com as provas documentadas, especialmente a ata notarial, procure uma delegacia de polícia, de preferência especializada em crimes cibernéticos, para registrar um boletim de ocorrência. Isso formaliza a denúncia e dá início à investigação criminal.

Após seguir esses passos, o caminho para processar o agressor fica mais claro. Com o auxílio de um advogado, é possível ingressar com uma ação judicial para buscar a remoção do conteúdo, uma retratação pública e indenização por danos morais, além de acompanhar o processo criminal contra o autor da calúnia.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.