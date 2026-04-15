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Meu INSS: o passo a passo para consultar a prova de vida pelo celular

Não espere o bloqueio do benefício; aprenda a usar o aplicativo oficial do governo para verificar se sua situação está regular em poucos minutos

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
15/04/2026 15:26 - atualizado em 15/04/2026 15:26

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Meu INSS: o passo a passo para consultar a prova de vida pelo celular
A sede do INSS, instituição responsável pela gestão da prova de vida de aposentados e pensionistas no Brasil. crédito: Pexels

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem verificar a situação da prova de vida de forma rápida e segura pelo celular. Usando o aplicativo oficial Meu INSS, é possível consultar se a comprovação anual está em dia e evitar o risco de ter o benefício bloqueado. O procedimento é simples e leva apenas alguns minutos.

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Desde 2023, o INSS realiza a comprovação de vida por meio do cruzamento de dados de outros órgãos públicos. O sistema verifica se o beneficiário teve interações registradas em serviços governamentais nos 10 meses seguintes ao seu último aniversário, como votação nas eleições, atendimento no SUS, vacinação, emissão de passaporte ou renovação da carteira de motorista. Com isso, a maioria dos segurados não precisa mais ir ao banco.

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Mesmo com a automação, a consulta periódica no aplicativo é recomendada para garantir que o sistema identificou suas atividades recentes. A verificação oferece tranquilidade e confirma que não há pendências que possam levar à suspensão do pagamento. O processo é totalmente digital e dispensa o deslocamento até uma agência.

Como consultar a prova de vida pelo Meu INSS

Para checar se a sua situação está regular, basta seguir um passo a passo simples. O serviço está disponível tanto no aplicativo para smartphones quanto no site do Meu INSS. Confira como fazer:

  • Acesse o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS, ou entre no site meu.inss.gov.br.

  • Faça o login com sua conta Gov.br, utilizando seu CPF e senha cadastrados.

  • Na tela inicial, logo abaixo do seu nome, digite “prova de vida” no campo de busca que diz “Do que você precisa?”.

  • Toque na opção “Prova de Vida” que aparecerá nos resultados.

  • A tela seguinte mostrará o histórico e a data da última confirmação de vida realizada pelo sistema.

A plataforma informa se a sua prova de vida está regular e qual foi a data da última atualização. Se a comprovação foi feita automaticamente, essa informação estará visível no histórico, indicando que não é preciso realizar nenhuma ação adicional.

Caso o INSS não encontre registros de movimentação do beneficiário no período de 10 meses após seu último aniversário, ele enviará uma notificação. A partir desse aviso, a pessoa terá 60 dias para realizar algum ato que comprove sua vida, como uma atualização de cadastro no CRAS ou comparecendo a uma agência bancária.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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