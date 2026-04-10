5 aplicativos de controle parental para monitorar a localização dos filhos

A preocupação com a segurança dos filhos, especialmente adolescentes, ganhou força em todo o país após casos de grande repercussão. Nesse cenário, a tecnologia surge como uma ferramenta de apoio para pais que buscam mais tranquilidade no dia a dia, permitindo acompanhar de perto a rotina dos jovens sem ser excessivamente invasivos.

Aplicativos de controle parental com foco em localização se tornaram aliados importantes. Eles funcionam em segundo plano nos celulares e permitem que responsáveis saibam onde os filhos estão em tempo real, criem alertas de chegada e saída de locais específicos e, em alguns casos, até recebam notificações de emergência.

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É importante ressaltar que o uso dessas ferramentas deve ser acompanhado de uma conversa aberta e honesta com os adolescentes. O objetivo é construir uma relação de confiança, deixando claro que o monitoramento é uma medida de segurança, e não uma quebra de privacidade.

Conheça 5 opções de aplicativos

Life360: um dos mais populares do segmento, permite criar círculos privados para compartilhar a localização em tempo real com familiares. Com versões gratuitas e pagas, o aplicativo envia notificações automáticas quando um membro chega ou sai de locais predefinidos, como casa e escola. Funções avançadas, como relatórios de direção e detecção de acidentes, geralmente fazem parte dos planos premium.

Google Family Link: solução gratuita do Google, voltada principalmente para dispositivos Android. Além de permitir a visualização da localização dos filhos em um mapa, a ferramenta oferece um conjunto completo de controles parentais, como gerenciamento do tempo de uso de aplicativos e bloqueio de conteúdo impróprio.

Buscar (Find My): nativo dos dispositivos Apple, o “Buscar” é uma opção integrada e sem custos para usuários de iPhone, iPad e Mac. A plataforma possibilita compartilhar a localização com a família de forma simples e segura, além de ajudar a encontrar aparelhos perdidos. Sua principal vantagem é a integração total com o ecossistema da empresa.

Qustodio: funcionando como uma suíte completa de segurança digital, vai além do rastreamento de localização. Disponível em versões gratuita e paga, o Qustodio monitora a atividade em redes sociais, bloqueia sites e aplicativos inadequados e define limites de tempo de tela. A localização é um de seus recursos principais, com histórico de locais visitados.

Kaspersky Safe Kids: desenvolvido por uma das maiores empresas de segurança digital, o aplicativo também conta com planos gratuitos e premium. Uma de suas funções de destaque é a criação de "zonas seguras" (geofencing), que envia alertas aos pais sempre que o filho entra ou sai de áreas delimitadas, como o trajeto da escola.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.