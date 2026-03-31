Veja 4 funções do SouGov que você precisa ativar

O SouGov.br é uma ferramenta usada pelos servidores públicos federais. O que muitos não sabem, é que a plataforma digital não serve apenas para a consulta mensal do contracheque. O programa foi criado para unificar os serviços de gestão de pessoas e agilizar processos que antes dependiam de papéis e burocracia.

Além de visualizar o holerite, o servidor ativo, aposentado ou pensionista pode resolver diversas pendências diretamente pelo celular ou pela versão web do sistema. Para ajudar a aproveitar todo o potencial da ferramenta, a reportagem lista quatro funcionalidades úteis que vão além da simples consulta salarial.

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Gestão de férias

O aplicativo permite programar, alterar e consultar o saldo de dias de férias diretamente pelo celular. A ferramenta elimina a necessidade de preencher formulários em papel ou acessar sistemas complexos no computador, centralizando todo o histórico em um único lugar. Envio de atestado médico

Em caso de ausência por motivo de saúde, o servidor pode enviar o atestado médico digitalizado pelo próprio SouGov.br. O sistema permite anexar o documento e preencher as informações necessárias para homologação, agilizando a comunicação com o setor de recursos humanos do órgão. Comprovante de rendimentos para Imposto de Renda

Anualmente, os servidores precisam do informe de rendimentos para preencher a declaração do Imposto de Renda. O documento fica disponível no aplicativo para consulta e download, facilitando o acesso e evitando a necessidade de solicitá-lo presencialmente ou por outros canais. Prova de vida digital

Aposentados e pensionistas do serviço público federal podem realizar a prova de vida pelo aplicativo, utilizando a biometria facial. A funcionalidade, que é integrada com as bases de dados do governo, oferece mais comodidade e segurança, dispensando o deslocamento até uma agência bancária para cumprir a exigência.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata