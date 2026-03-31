Veja 4 funções do SouGov que você precisa ativar
Documentos essenciais e validações de segurança podem ser acessadas pelo SouGov.br; entenda como o sistema unificado está transformando a categoria
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O SouGov.br é uma ferramenta usada pelos servidores públicos federais. O que muitos não sabem, é que a plataforma digital não serve apenas para a consulta mensal do contracheque. O programa foi criado para unificar os serviços de gestão de pessoas e agilizar processos que antes dependiam de papéis e burocracia.
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Além de visualizar o holerite, o servidor ativo, aposentado ou pensionista pode resolver diversas pendências diretamente pelo celular ou pela versão web do sistema. Para ajudar a aproveitar todo o potencial da ferramenta, a reportagem lista quatro funcionalidades úteis que vão além da simples consulta salarial.
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Gestão de férias
O aplicativo permite programar, alterar e consultar o saldo de dias de férias diretamente pelo celular. A ferramenta elimina a necessidade de preencher formulários em papel ou acessar sistemas complexos no computador, centralizando todo o histórico em um único lugar.
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Envio de atestado médico
Em caso de ausência por motivo de saúde, o servidor pode enviar o atestado médico digitalizado pelo próprio SouGov.br. O sistema permite anexar o documento e preencher as informações necessárias para homologação, agilizando a comunicação com o setor de recursos humanos do órgão.
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Comprovante de rendimentos para Imposto de Renda
Anualmente, os servidores precisam do informe de rendimentos para preencher a declaração do Imposto de Renda. O documento fica disponível no aplicativo para consulta e download, facilitando o acesso e evitando a necessidade de solicitá-lo presencialmente ou por outros canais.
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Prova de vida digital
Aposentados e pensionistas do serviço público federal podem realizar a prova de vida pelo aplicativo, utilizando a biometria facial. A funcionalidade, que é integrada com as bases de dados do governo, oferece mais comodidade e segurança, dispensando o deslocamento até uma agência bancária para cumprir a exigência.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata