A tecnologia por trás do pré-sal: como a Petrobras explora petróleo

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A Petrobras utiliza uma combinação de tecnologias avançadas para extrair petróleo de mais de 7 mil metros de profundidade na camada pré-sal, um dos ambientes mais desafiadores do mundo.

Descobertas de óleo de alta qualidade, como na Bacia de Campos, só foram possíveis graças a inovações que superam a barreira de uma espessa camada de sal e a pressão extrema do fundo do mar.

O processo começa muito antes da primeira perfuração, com um mapeamento detalhado do subsolo marinho. Navios especializados emitem ondas sonoras que viajam pelas camadas de rocha e sal, sendo refletidas de volta para sensores de alta sensibilidade. Esse método, conhecido como sísmica 3D, gera uma quantidade gigantesca de dados.

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A inteligência artificial entra em cena para processar essa montanha de informações e criar modelos tridimensionais precisos das reservas. Algoritmos avançados conseguem identificar, com maior margem de acerto, os locais mais promissores para a perfuração, reduzindo os custos e os riscos operacionais da exploração em águas ultraprofundas.

A perfuração em águas profundas

Uma vez definido o ponto de extração, entram em ação as plataformas, como as FPSOs (unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência). Elas são verdadeiras usinas flutuantes, capazes de operar a centenas de quilômetros da costa e de resistir a condições climáticas severas.

A perfuração em si é um feito de engenharia. As brocas precisam atravessar camadas de sal que variam entre 2 mil e quase 5 mil metros de espessura, um material que se deforma sob pressão e pode desestabilizar o poço. Para isso, são usados fluidos especiais e sistemas de monitoramento em tempo real que ajustam a operação para garantir a segurança e a eficiência.

Robôs em ação no fundo do mar

A instalação e a manutenção dos equipamentos no leito marinho são realizadas por robôs submarinos controlados remotamente, conhecidos como ROVs (Remotely Operated Vehicles). Esses veículos são equipados com câmeras, braços mecânicos e sensores, permitindo que as equipes realizem tarefas complexas a profundidades onde a presença humana é impossível.

Eles são os olhos e as mãos dos engenheiros, responsáveis por conectar dutos, instalar válvulas e inspecionar toda a estrutura subaquática. Esse conjunto de inovações permite que a exploração do pré-sal seja não apenas possível, mas também economicamente viável, garantindo a produção de um petróleo de alta qualidade que abastece o mercado nacional e internacional.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.