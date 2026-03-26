Como usar o app Bolsa Família para consultar seu benefício

Milhões de beneficiários do Bolsa Família podem verificar as informações sobre o pagamento do benefício diretamente pelo celular por meio do aplicativo oficial "Bolsa Família", que permite consultar o valor exato da parcela, a data de liberação do dinheiro e o extrato detalhado de forma rápida e segura.

Enquanto o app é o principal canal para consulta de informações, a movimentação do dinheiro (como saques, transferências e pagamentos) é realizada pelo aplicativo Caixa Tem. Saber usar ambas as ferramentas facilita o gerenciamento do benefício e a organização das finanças sem precisar ir a uma agência da Caixa.

Passo a passo para consultar o Bolsa Família no aplicativo

O processo para acessar os dados do seu benefício é simples e leva apenas alguns minutos. A interface do aplicativo oficial é projetada para ser intuitiva. Siga as etapas abaixo para fazer a sua consulta:

Baixe o aplicativo correto: abra a loja de aplicativos do seu celular (Google Play para Android ou App Store para iOS) e busque por “Bolsa Família”. Faça o download e instale a ferramenta oficial do programa. Faça o login: na tela inicial, utilize seu CPF e a mesma senha cadastrada na plataforma Gov.br ou no próprio aplicativo, e, caso seja seu primeiro acesso, siga as instruções para criar um novo cadastro. Consulte as informações: após o login, as informações mais importantes, como o valor da parcela, a data de pagamento e a situação do benefício, já aparecem na tela principal. Para mais detalhes, navegue pelas opções de extrato e calendário.

O que mais posso ver no aplicativo Bolsa Família?

Além de verificar o extrato, o aplicativo Bolsa Família oferece outras funcionalidades úteis, possibilitando visualizar o calendário completo de pagamentos do ano, organizado de acordo com o final do seu Número de Identificação Social (NIS). Isso ajuda no planejamento para os próximos meses.

A plataforma também informa a situação do seu benefício, mostrando se ele está liberado, bloqueado ou cancelado, e exibe mensagens importantes enviadas pelo governo federal sobre o seu cadastro.

E para movimentar o dinheiro? Use o Caixa Tem

Após consultar as informações no aplicativo Bolsa Família, você deve usar o aplicativo Caixa Tem para realizar as transações financeiras. O valor do benefício é depositado automaticamente na conta Poupança Social Digital, que é acessada pelo Caixa Tem, e com ele, é possível pagar contas, fazer compras com o cartão de débito virtual, realizar transferências via Pix sem custo e sacar o dinheiro sem cartão nos caixas eletrônicos e lotéricas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata