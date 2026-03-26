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Fact-checking: o guia definitivo para não cair em fake news políticas

Boatos como o de Érika Hilton se espalham rápido; aprenda a checar informações, identificar fontes confiáveis e a denunciar conteúdo falso online

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
26/03/2026 12:08 - atualizado em 26/03/2026 12:08

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Fact-checking: o guia definitivo para não cair em fake news políticas
Combater deepfakes e desinformação exige vigilância constante no ambiente digital crédito: iStock

A rápida disseminação de boatos infundados acende alertas sobre o poder destrutivo da desinformação, especialmente em períodos de alta polarização. Narrativas falsas são criadas e se espalham em alta velocidade pelas redes sociais e aplicativos de mensagem.

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Essas campanhas de desinformação exploram a confiança e a emoção do público para ganhar tração. Muitas vezes, o conteúdo é projetado para parecer uma notícia real, com formatação semelhante à de grandes portais, mas esconde o objetivo de manipular a opinião pública, atacar reputações ou simplesmente gerar caos informativo.

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Saber identificar e combater essas mentiras é uma habilidade essencial para qualquer cidadão. Com algumas técnicas simples, é possível evitar a propagação de conteúdo enganoso e proteger a si mesmo e seus contatos de cair em armadilhas digitais.

Como se proteger de notícias falsas

O primeiro passo é adotar uma postura de ceticismo saudável diante de informações impactantes ou surpreendentes. Antes de acreditar ou compartilhar, siga um roteiro básico de verificação que pode ser feito em poucos minutos.

  • Desconfie de títulos alarmistas: títulos que usam palavras de efeito, letras maiúsculas em excesso ou promessas chocantes são um grande indício de fake news. Notícias verdadeiras costumam ter manchetes informativas e sóbrias.

  • Verifique a fonte da informação: o conteúdo foi publicado por um veículo de imprensa conhecido e com credibilidade? Se o nome do site for estranho ou tentar imitar um portal famoso, desconfie. Procure sempre pelo expediente ou pela seção "quem somos" do site.

  • Busque a notícia em outros lugares: se a informação for verdadeira e relevante, outros grandes portais de notícias certamente estarão cobrindo o assunto. Uma busca rápida no Google pelo tema pode confirmar ou desmentir a história na hora.

  • Atenção aos detalhes: notícias falsas frequentemente contêm erros de português, formatação estranha ou datas antigas que são apresentadas como atuais. Imagens e vídeos também podem ser tirados de contexto ou manipulados.

O que fazer ao identificar um boato

Se seguir os passos acima e concluir que o conteúdo é falso, a atitude mais importante é não passá-lo adiante. Quebrar a corrente de compartilhamento é a forma mais eficaz de frear o alcance de uma mentira.

Em grupos de família ou amigos, avise de forma privada a pessoa que enviou o conteúdo, explicando que a informação não é verdadeira. Isso ajuda a educar sua rede de contatos sem gerar constrangimento público.

Por fim, denuncie a publicação diretamente na plataforma onde ela foi encontrada, seja Facebook, Instagram, X (antigo Twitter), TikTok ou WhatsApp. As redes sociais possuem ferramentas específicas para reportar desinformação, ajudando a remover o conteúdo falso do ar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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