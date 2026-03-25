Sistema Pix instável aumenta o risco de golpes? Especialistas alertam

As instabilidades recentes no sistema Pix abriram novas possibilidades para criminosos explorarem. Aproveitando a confusão e a busca por informações quando a plataforma apresenta falhas, golpistas intensificam o envio de mensagens falsas para roubar dados e dinheiro dos usuários.

Essa tática se baseia na engenharia social, explorando a preocupação das pessoas com o funcionamento de suas contas. O objetivo é fazer com que a vítima, ansiosa por uma solução, clique em links maliciosos ou forneça informações sensíveis sem pensar duas vezes.

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Como funciona o golpe do Pix instável

A abordagem geralmente começa com uma mensagem de texto (SMS), e-mail ou um contato via WhatsApp. Nela, os golpistas se passam por instituições financeiras e alegam que o usuário precisa realizar um procedimento para "reativar" a conta ou "solucionar o problema" de instabilidade.

A mensagem costuma conter um link malicioso e, ao clicar, a vítima é direcionada para uma página falsa, muito parecida com a do banco, onde é incentivada a digitar senhas e dados pessoais. Em outros casos, o link pode instalar um programa espião no celular para capturar informações bancárias.

Outra variação do golpe promete um falso "ressarcimento" por eventuais prejuízos causados pela queda do sistema. Para receber o suposto valor, a pessoa é orientada a preencher um cadastro com seus dados ou a fazer um pequeno pagamento para "liberar" a indenização.

Sinais de alerta para não cair em fraudes

Para se proteger, conheça as principais características dessas tentativas de golpe, adotando uma postura de desconfiança. Fique atento aos seguintes pontos:

Comunicação não oficial: bancos e instituições financeiras não pedem senhas, tokens ou a atualização de dados de segurança por e-mail, SMS ou WhatsApp. Toda comunicação oficial é feita dentro do aplicativo ou do site seguro do banco.

Verifique os canais corretos: se o Pix estiver realmente fora do ar, a única fonte segura de informação são os aplicativos e sites oficiais do seu banco. Não confie em mensagens de remetentes desconhecidos.

Não clique em links suspeitos: nunca clique em links recebidos por mensagens. Se precisar acessar seu banco, digite o endereço diretamente no navegador ou use o aplicativo que já está instalado em seu celular.

Atenção ao senso de urgência: golpistas costumam criar um falso senso de urgência, com frases como "sua conta será bloqueada" ou "regularize sua situação imediatamente” como uma tática para impedir que você pense com clareza.

Promessas de vantagem: desconfie de qualquer oferta de ressarcimento ou compensação financeira que chegue por canais não oficiais. Bancos não operam dessa maneira.

Novas regras reforçam a segurança

Para combater fraudes, novas regras de segurança do Pix entraram em vigor. Entre as novidades, está a otimização do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que facilita o bloqueio e a devolução de valores em casos de golpes comprovados. Mesmo com essa proteção adicional, a prevenção continua sendo a melhor ferramenta contra os criminosos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata