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PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

Sora, Veo e mais: revolução da IA que transforma texto em vídeos realistas

Ferramentas da OpenAI, Google e outras startups inovam na criação de conteúdo, mas também acendem o alerta para o avanço das 'deepfakes' e da desinformação

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
23/03/2026 16:05 - atualizado em 23/03/2026 16:06

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Sora, Veo e mais: a revolução da IA que transforma texto em vídeos realistas
Cenários de criação digital são transformados pela inteligência artificial na produção de conteúdo audiovisual crédito: Pexels

Uma nova geração de tecnologias de inteligência artificial (IA), liderada por modelos como o Sora da OpenAI e o Veo do Google, promete transformar a maneira como vídeos são criados. Essas plataformas permitem gerar cenas realistas a partir de simples comandos de texto, possibilitando a produção de conteúdo audiovisual de alta qualidade sem a necessidade de câmeras ou softwares complexos de edição, embora muitas ainda estejam em fases de testes ou com acesso limitado.

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O funcionamento é fascinante: o usuário descreve uma cena em poucas palavras, como no famoso exemplo "Um astronauta cavalgando um cavalo em Marte", usado pela OpenAI para demonstrar as capacidades do Sora, e o sistema gera um clipe de vídeo correspondente em minutos. A capacidade de interpretar e visualizar comandos detalhados abre um leque de possibilidades para áreas como publicidade, educação e entretenimento.

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Com essa inovação, pequenas empresas podem criar campanhas de marketing sofisticadas com orçamentos reduzidos. Da mesma forma, produtores independentes e artistas ganham uma ferramenta poderosa para dar vida às suas visões criativas sem os custos tradicionalmente associados à produção de filmes ou animações.

O risco das 'deepfakes' e da desinformação

Apesar do entusiasmo, a tecnologia acende um alerta significativo sobre o potencial de mau uso. A mesma capacidade que permite criar cenas fantásticas pode ser usada para gerar "deepfakes", vídeos falsos e ultrarrealistas, com o objetivo de espalhar desinformação ou manipular a imagem de pessoas públicas.

A facilidade de criar notícias falsas em vídeo representa um novo desafio para a sociedade e para as plataformas digitais, que já lutam para conter a disseminação de conteúdo enganoso. A preocupação é que se torne cada vez mais difícil para o público distinguir o que é real do que foi fabricado por uma inteligência artificial.

O avanço rápido dessa tecnologia intensifica o debate global sobre a necessidade de regulamentação para a IA. O desafio é encontrar um equilíbrio que incentive a inovação e o desenvolvimento de ferramentas úteis, ao mesmo tempo que estabelece limites claros para coibir usos maliciosos e proteger a integridade da informação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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