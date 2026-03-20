Cuidado com golpes: como identificar sites e apps falsos da Receita Federal

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Com o início do período para a declaração do Imposto de Renda 2026, que vai de 23 de março a 29 de maio, criminosos intensificam a criação de sites e aplicativos falsos para enganar contribuintes. As fraudes se aproveitam do grande volume de buscas por informações sobre o programa da Receita Federal e a declaração pré-preenchida para roubar dados pessoais e financeiros.

Essas armadilhas digitais, conhecidas como phishing, costumam imitar com perfeição a identidade visual dos canais oficiais do governo. O objetivo é induzir a vítima a inserir informações sensíveis, como CPF, senhas bancárias e números de cartão de crédito, ou a instalar programas maliciosos que infectam o dispositivo.

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Os golpistas divulgam essas páginas e esses aplicativos por meio de e-mails, mensagens de SMS, WhatsApp e anúncios patrocinados em buscadores. Geralmente, as comunicações apelam para um senso de urgência, com alertas sobre supostas pendências na declaração ou a promessa de uma restituição facilitada.

Como se proteger dos golpes

A principal regra para evitar cair em fraudes é acessar os serviços da Receita Federal exclusivamente pelos canais oficiais. O endereço de todos os portais do governo federal termina com o domínio gov.br (como https://www.gov.br/receitafederal). Desconfie de qualquer link com final diferente, como .com, .net ou .org, mesmo que a aparência seja idêntica à página verdadeira.

Para baixar o programa do Imposto de Renda, a única fonte segura é o site oficial da Receita Federal. Ao procurar por aplicativos nas lojas Google Play ou App Store, verifique se o desenvolvedor é "Serviços e Informações do Brasil". Analise também o número de downloads e os comentários de outros usuários, pois aplicativos fraudulentos costumam ter poucas avaliações e muitas críticas negativas.

É fundamental lembrar que a comunicação oficial da Receita Federal ocorre pelo Portal e-CAC, e o órgão não solicita dados cadastrais ou bancários, nem envia links para download de programas por canais como e-mail, SMS ou WhatsApp. Mensagens com erros de português, formatação estranha ou que pedem o compartilhamento de informações pessoais são sinais claros de golpe.

Quem se torna vítima de uma fraude deve registrar imediatamente um boletim de ocorrência, que pode ser feito on-line na delegacia virtual (a disponibilidade varia conforme o estado). Em seguida, é crucial contatar o banco para bloquear cartões e transações financeiras suspeitas e alterar todas as senhas que possam ter sido comprometidas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.