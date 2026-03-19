Opera GX: navegador gamer está disponível para o Linux
Versão para o sistema do pinguim oferece otimização de desempenho, controle de recursos e mais privacidade para os jogadores mais exigentes
compartilheSIGA
O Opera GX, navegador da empresa norueguesa Opera focado em jogos, agora está disponível para Linux. O lançamento atende a pedidos constantes de jogadores e desenvolvedores, que solicitavam a compatibilidade do browser com a plataforma em comunidades públicas e outros fóruns.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A nova versão entrega um navegador alinhado ao conceito de privacidade e que atende às expectativas de desempenho dos jogadores. Com o lançamento, usuários do sistema operacional podem utilizar as mesmas funcionalidades já disponíveis para Windows e macOS.
Leia Mais
Opera aposta no Brasil como mercado-chave para inovação e crescimento
iPhone: Opera One ganha atualização com IA e novos recursos no iOS
“Por muito tempo, o PC gaming esteve associado a uma única plataforma dominante, mas isso está mudando”, afirmou Maciej Kocemba, Diretor de Produto do Opera GX. Segundo ele, levar o navegador aos usuários de Linux permite que gamers e desenvolvedores gerenciem os recursos do sistema como desejam.
Controle de desempenho e personalização
O Opera GX oferece ferramentas que permitem aos usuários de Linux otimizar a performance do sistema. As principais funcionalidades incluem:
GX Control: introduz limitadores que permitem controlar o uso de RAM e de recursos de rede pelo navegador.
Integrações: acesso integrado ao Twitch e ao Discord na barra lateral para assistir a transmissões e conversar sem trocar de aba.
GX Mods & Customization: permite customizar o navegador com temas, sons, shaders e efeitos visuais.
Bloqueadores de anúncios e rastreadores: dão controle sobre quais anúncios e pop-ups são exibidos durante o uso.
VPN integrada: oferece uma camada extra de privacidade, com política de zero logs e auditoria independente pela Deloitte.
Privacidade com padrões europeus
O navegador gamer é desenvolvido na Europa, com equipes na Noruega e na Polônia, e segue as regulamentações europeias de privacidade (GDPR). O Opera GX não coleta dados de localização, histórico de navegação ou conteúdo de páginas visitadas.
Proteções contra anúncios, rastreadores e cryptojacking estão integradas ao navegador. O Opera GX para Linux oferece suporte a distribuições baseadas em Debian, Ubuntu, Fedora e OpenSUSE, com instalação por meio de pacotes .deb e .rpm. O suporte a Flatpak está em desenvolvimento.
Lançado em 2019, o Opera GX cresceu para mais de 34 milhões de usuários em todo o mundo, tornando-se um dos navegadores de crescimento mais rápido da Opera.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.