Opera GX: navegador gamer está disponível para o Linux

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Opera GX, navegador da empresa norueguesa Opera focado em jogos, agora está disponível para Linux. O lançamento atende a pedidos constantes de jogadores e desenvolvedores, que solicitavam a compatibilidade do browser com a plataforma em comunidades públicas e outros fóruns.

A nova versão entrega um navegador alinhado ao conceito de privacidade e que atende às expectativas de desempenho dos jogadores. Com o lançamento, usuários do sistema operacional podem utilizar as mesmas funcionalidades já disponíveis para Windows e macOS.

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“Por muito tempo, o PC gaming esteve associado a uma única plataforma dominante, mas isso está mudando”, afirmou Maciej Kocemba, Diretor de Produto do Opera GX. Segundo ele, levar o navegador aos usuários de Linux permite que gamers e desenvolvedores gerenciem os recursos do sistema como desejam.

Controle de desempenho e personalização

O Opera GX oferece ferramentas que permitem aos usuários de Linux otimizar a performance do sistema. As principais funcionalidades incluem:

GX Control: introduz limitadores que permitem controlar o uso de RAM e de recursos de rede pelo navegador.

Integrações: acesso integrado ao Twitch e ao Discord na barra lateral para assistir a transmissões e conversar sem trocar de aba.

GX Mods & Customization: permite customizar o navegador com temas, sons, shaders e efeitos visuais.

Bloqueadores de anúncios e rastreadores: dão controle sobre quais anúncios e pop-ups são exibidos durante o uso.

VPN integrada: oferece uma camada extra de privacidade, com política de zero logs e auditoria independente pela Deloitte.

Privacidade com padrões europeus

O navegador gamer é desenvolvido na Europa, com equipes na Noruega e na Polônia, e segue as regulamentações europeias de privacidade (GDPR). O Opera GX não coleta dados de localização, histórico de navegação ou conteúdo de páginas visitadas.

Proteções contra anúncios, rastreadores e cryptojacking estão integradas ao navegador. O Opera GX para Linux oferece suporte a distribuições baseadas em Debian, Ubuntu, Fedora e OpenSUSE, com instalação por meio de pacotes .deb e .rpm. O suporte a Flatpak está em desenvolvimento.

Lançado em 2019, o Opera GX cresceu para mais de 34 milhões de usuários em todo o mundo, tornando-se um dos navegadores de crescimento mais rápido da Opera.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.