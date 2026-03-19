LinkedIn lança Patches, jogo de lógica para conectar profissionais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O LinkedIn, principal rede social profissional do mundo, continua a investir na gamificação como ferramenta para conectar seus usuários. A plataforma anunciou o lançamento de 'Patches', um novo jogo de lógica projetado para estimular o raciocínio e proporcionar pausas produtivas durante a rotina de trabalho.

Disponível a partir de 18 de março, Patches é o sétimo título a integrar o portfólio do LinkedIn Games, reforçando a estratégia da empresa em utilizar jogos para criar novas formas de interação e networking entre profissionais.

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Como funciona o Patches

Inspirado no sucesso do jogo Zip e baseado no puzzle japonês Shikaku, o desafio de Patches consiste em preencher uma grade com peças de diferentes formatos. O jogador precisa construir retângulos e quadrados para cobrir completamente o tabuleiro, seguindo as pistas numéricas fornecidas. O jogo foi desenvolvido sob a liderança de Thomas Snyder, Principal Puzzlemaster do LinkedIn.

Engajamento em alta

A aposta em jogos tem mostrado resultados positivos para a plataforma. Segundo o LinkedIn, milhões de membros já jogam diariamente, com dados de engajamento indicando que cerca de 86% dos jogadores retornam para uma nova partida no dia seguinte. O objetivo é que esses momentos de descontração se transformem em pontos de partida para conversas e conexões profissionais.

A empresa planeja expandir a funcionalidade dos jogos no futuro, com a introdução de rankings que permitirão comparar o desempenho com colegas de trabalho e outras conexões, incentivando ainda mais a interação dentro da rede.

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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.