Assine
overlay
Início Tecnologia
REDE SOCIAL

LinkedIn lança Patches, jogo de lógica para conectar profissionais

Novidade da plataforma estimula o raciocínio e oferece pausas na rotina; objetivo é usar games para incentivar conversas e novas interações

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/03/2026 13:53 - atualizado em 19/03/2026 13:53

compartilhe

SIGA
x
LinkedIn lança Patches, jogo de lógica para conectar profissionais
O jogo &quot;Patches&quot;, com seu logo que remete a um quebra-cabeça, é a nova aposta do LinkedIn para engajar usuários em pausas produtivas crédito: LinkedIn

O LinkedIn, principal rede social profissional do mundo, continua a investir na gamificação como ferramenta para conectar seus usuários. A plataforma anunciou o lançamento de 'Patches', um novo jogo de lógica projetado para estimular o raciocínio e proporcionar pausas produtivas durante a rotina de trabalho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Disponível a partir de 18 de março, Patches é o sétimo título a integrar o portfólio do LinkedIn Games, reforçando a estratégia da empresa em utilizar jogos para criar novas formas de interação e networking entre profissionais.

Leia Mais

Como funciona o Patches

Inspirado no sucesso do jogo Zip e baseado no puzzle japonês Shikaku, o desafio de Patches consiste em preencher uma grade com peças de diferentes formatos. O jogador precisa construir retângulos e quadrados para cobrir completamente o tabuleiro, seguindo as pistas numéricas fornecidas. O jogo foi desenvolvido sob a liderança de Thomas Snyder, Principal Puzzlemaster do LinkedIn.

Engajamento em alta

A aposta em jogos tem mostrado resultados positivos para a plataforma. Segundo o LinkedIn, milhões de membros já jogam diariamente, com dados de engajamento indicando que cerca de 86% dos jogadores retornam para uma nova partida no dia seguinte. O objetivo é que esses momentos de descontração se transformem em pontos de partida para conversas e conexões profissionais.

A empresa planeja expandir a funcionalidade dos jogos no futuro, com a introdução de rankings que permitirão comparar o desempenho com colegas de trabalho e outras conexões, incentivando ainda mais a interação dentro da rede.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.

Tópicos relacionados:

internet redes-sociais tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay