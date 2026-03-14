Como usar o Google para entender os temas mais complexos da atualidade?
Ferramentas de busca podem ser suas aliadas para decifrar o noticiário; aprenda a pesquisar de forma eficiente e a checar a veracidade das informações
compartilheSIGA
Acompanhar o noticiário pode ser um verdadeiro desafio, especialmente quando surgem termos técnicos, siglas de projetos de lei ou discussões complexas. A boa notícia é que o Google pode ser um aliado poderoso para decifrar esses temas, desde que seja usado de forma estratégica para obter respostas rápidas e confiáveis.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O primeiro passo para desvendar um assunto é saber como perguntar. Uma busca bem-feita economiza tempo e evita que você caia em informações desencontradas ou falsas. Usar as ferramentas certas dentro do buscador transforma a experiência e entrega resultados muito mais precisos.
Leia Mais
Meritocracia, gestão pública e corte de gastos: os 'mantras' do Esfera
UE investiga Google por penalizar alguns veículos de comunicação em resultados de busca
Dicas para uma busca eficiente
Para ir direto ao ponto, algumas técnicas simples de pesquisa fazem toda a diferença. Elas ajudam o algoritmo a entender exatamente o que você procura, filtrando o ruído e destacando conteúdos relevantes de fontes confiáveis.
Use aspas para termos exatos: ao pesquisar por uma expressão como "reforma tributária", o uso das aspas garante que o Google buscará apenas páginas que contenham os termos juntos e nessa mesma ordem.
Adicione palavras-chave de contexto: para entender um conceito, complemente sua busca. Por exemplo, pesquise por "o que é arcabouço fiscal" ou "significado de taxa Selic". Isso direciona a busca para explicações.
Filtre por data: notícias e temas complexos evoluem. Abaixo da barra de pesquisa, clique em "Ferramentas" e selecione um período, como "última semana" ou "últimas 24 horas", para acessar as informações mais recentes.
Explore fontes governamentais: para assuntos ligados a leis ou ao governo, adicione "site:.gov.br" ao final da sua busca. Isso restringe os resultados a portais oficiais, como os do Congresso, do Planalto ou de ministérios.
Como checar a veracidade das informações
Encontrar a informação é apenas metade do caminho. O passo seguinte é confirmar se ela é confiável, uma etapa fundamental para não compartilhar desinformação. A checagem pode ser feita rapidamente com alguns cuidados.
Verifique a fonte: antes de acreditar no que lê, veja quem publicou. Trata-se de um veículo de imprensa conhecido e com credibilidade ou de um site desconhecido? Portais de notícias consolidados costumam ter mais rigor na apuração.
Compare as notícias: encontrou uma informação bombástica? Abra outros dois ou três portais de notícias para confirmar se a história é a mesma. Se apenas um site está noticiando algo, desconfie.
Cuidado com títulos alarmistas: manchetes que usam palavras como "inacreditável", "chocante" ou "você não vai acreditar" são, muitas vezes, iscas para cliques e podem levar a conteúdos distorcidos ou falsos.
Leia a matéria completa: nunca compartilhe uma notícia baseada apenas no título ou no primeiro parágrafo. O desenvolvimento do texto pode apresentar nuances e contextos que mudam completamente o sentido da chamada inicial.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.