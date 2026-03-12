Como a IA está criando novos padrões de beleza 'perfeitos' e irreais

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A forma como a sociedade define beleza está passando por uma transformação silenciosa e cada vez mais acelerada. Se durante décadas os padrões estéticos foram moldados por revistas, televisão e celebridades, hoje eles começam a ser construídos por algoritmos.

Imagens hiper-realistas criadas por inteligência artificial, com rostos perfeitamente simétricos e corpos idealizados, circulam nas redes sociais e ajudam a estabelecer um novo parâmetro visual: um padrão muitas vezes impossível de existir no mundo real.

Se antes a referência eram pessoas reais, agora a competição é com imagens geradas por algoritmos. Essas tecnologias produzem rostos e corpos com simetria impecável, pele sem poros e proporções que desafiam a realidade. O resultado é um ideal de beleza que não existe no mundo físico, mas que se espalha rapidamente no ambiente online e influencia a percepção de milhares de pessoas.

Leia Mais

O novo 'perfeito' é irreal

Plataformas de inteligência artificial conseguem analisar milhões de fotografias e extrair características consideradas universalmente atraentes. A partir dessa base de dados, elas constroem novas imagens, combinando elementos para criar um ser humano sintético, visualmente “perfeito”. Essas figuras digitais, muitas vezes apresentadas como influenciadoras virtuais, estabelecem uma nova régua de comparação.

Essa estética digital cria uma pressão silenciosa e constante. O que antes era uma busca por se parecer com uma celebridade de capa de revista, agora se transforma em uma luta para alcançar um padrão que sequer é humano. A busca por essa perfeição alimenta a indústria de filtros de redes sociais, que permitem alterar a aparência em tempo real para se aproximar desses modelos irreais.

O fenômeno levanta um debate importante sobre autenticidade e saúde mental. A exposição contínua a imagens que foram digitalmente aprimoradas ou inteiramente criadas por máquinas pode distorcer a autoimagem, principalmente entre os mais jovens. A dificuldade em distinguir o que é real do que foi gerado por um computador torna o ambiente digital ainda mais complexo.

Dados mostram impacto crescente

Estudos recentes apontam que o fenômeno já afeta diretamente a percepção de beleza e autoestima. O relatório The real state of beauty, publicado pela Dove entre 2024 e 2025, revela números considerados preocupantes sobre o impacto das imagens digitais.

Segundo a pesquisa, uma em cada três mulheres sente pressão para alterar a própria aparência por causa do que vê online, mesmo sabendo que muitas dessas imagens são geradas ou editadas por inteligência artificial. O levantamento também aponta que 40% das entrevistadas afirmaram que abririam mão de um ano de vida para alcançar o corpo considerado “perfeito”.

A diversidade de corpos reais confronta os padrões estéticos homogêneos e irreais cada vez mais criados pela inteligência artificial.Pexels

Outro dado chama atenção para a escala do fenômeno: estimativas indicam que, até 2025 e 2026, cerca de 90% do conteúdo online poderá ser gerado ou mediado por inteligência artificial, tornando cada vez mais difícil distinguir o que é real do que foi criado digitalmente.

A ciência por trás do impacto mental

Pesquisadores de instituições como o Massachusetts Institute of Technology e a Cornell University vêm analisando os efeitos dessa exposição constante a imagens artificialmente perfeitas.

Estudos publicados em 2025 alertam para um fenômeno chamado de “homogeneização criativa”, em que modelos de inteligência artificial (IA) acabam reproduzindo padrões estéticos semelhantes entre si. O resultado é uma avalanche de rostos quase idênticos, todos com simetria extrema e ausência de imperfeições.

Especialistas também apontam que essa dinâmica pode agravar quadros de Transtorno Dismórfico Corporal, condição caracterizada por uma preocupação excessiva com defeitos físicos percebidos. Além disso, o uso constante de filtros baseados em inteligência artificial pode gerar um tipo de dependência psicológica, em que a pessoa só se sente confortável com a própria imagem depois que ela é alterada digitalmente.

O viés estético dos algoritmos

Outro ponto que preocupa pesquisadores é que a inteligência artificial não cria padrões do zero, ela aprende com bases de dados existentes. E esses bancos de imagens frequentemente carregam os mesmos vieses presentes na sociedade.

Relatórios de ética em IA e estudos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) indicam que muitos sistemas generativos acabam reforçando padrões eurocêntricos de beleza. Peles claras, corpos magros e traços ocidentais aparecem com frequência quando os algoritmos são solicitados a gerar imagens associadas a sucesso, beleza ou influência.

Esse processo pode contribuir para a padronização estética e para a invisibilização de diferentes tipos de corpos, etnias e identidades.

Rostos reais com imperfeições confrontam a pressão por padrões de beleza irrealistas impostos por algoritmos.Pexels

Leis e movimentos de resistência

Diante desse cenário, governos e empresas começaram a reagir. A partir de agosto de 2026, novas regras do AI act da União Europeia passam a exigir que conteúdos comerciais criados com inteligência artificial sejam claramente identificados.

Nos Estados Unidos, estados como New York também avançaram em legislações semelhantes. Empresas que utilizarem modelos virtuais ou imagens geradas por IA em campanhas publicitárias sem aviso claro ao público podem enfrentar multas que chegam a US$ 5 mil por reincidência.

Paralelamente, algumas marcas adotaram uma postura de resistência. A própria Dove anunciou que não utilizará inteligência artificial para representar mulheres reais em suas campanhas publicitárias, defendendo uma abordagem que priorize diversidade e autenticidade.

Entre o real e o digital

A ascensão da inteligência artificial marca uma nova etapa na construção dos padrões de beleza. Se antes a referência era a celebridade fotografada em uma revista, agora o ideal muitas vezes nasce dentro de um computador.

Nesse cenário, especialistas apontam que o maior desafio não é apenas tecnológico, mas cultural: desenvolver ferramentas e práticas que permitam aproveitar o potencial criativo da IA sem reforçar padrões inalcançáveis. Em um ambiente digital cada vez mais dominado por imagens sintéticas, distinguir o que é real, e valorizar essa autenticidade, pode se tornar uma das principais discussões sobre beleza na próxima década.

Embora a tecnologia também possa ser usada para criar representações mais diversas de beleza, a tendência dominante tem reforçado padrões específicos e homogêneos. A fronteira entre o real e o digital fica cada vez mais tênue, e o impacto dessas imagens na autoestima e na forma como nos vemos se torna uma questão central na sociedade contemporânea.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.