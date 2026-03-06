Norton Genie no ChatGPT: como usar a IA para detectar golpes na hora

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Norton anunciou nesta semana a integração de sua ferramenta de inteligência artificial, a Genie, diretamente no ChatGPT. O recurso funciona como um detector de golpes em tempo real, permitindo que qualquer pessoa verifique a segurança de mensagens, links e até imagens suspeitas sem precisar sair da conversa.

Disponível para todos os planos do ChatGPT, a novidade permite que os usuários mencionem o assistente com um simples "@Norton" para receber uma análise instantânea. A ferramenta foi projetada para responder à crescente busca por ajuda para identificar fraudes, como falsas notificações de entrega ou alertas bancários urgentes.

Leia Mais

Diferente de verificadores tradicionais que apenas checam se um link é malicioso, o Norton Genie analisa o contexto completo da mensagem. A IA avalia a linguagem, a intenção e as táticas usadas para identificar padrões comuns de golpes, como falsificação de identidade, apelo à urgência ou pedidos de informações sensíveis.

Após a análise, a ferramenta oferece uma orientação clara, explicando por que um conteúdo pode ser arriscado. As sugestões incluem ações práticas, como não responder, evitar clicar em links ou simplesmente apagar a mensagem por completo.

A iniciativa busca combater o aumento de ameaças digitais. Segundo um relatório da Gen, empresa controladora da Norton, mais de 90% dos ataques direcionados a usuários no ano passado (2025) tiveram origem em golpes, phishing e anúncios falsos. Muitos desses ataques são elaborados para parecerem convincentes, dificultando a identificação do perigo.

A integração reflete uma mudança na abordagem da segurança cibernética, focada em ajudar as pessoas a identificar riscos antes que qualquer ação prejudicial seja tomada. A ideia é que a verificação de segurança se torne um hábito natural durante as interações online.

Como usar o Norton Genie no ChatGPT

Para começar a usar o recurso, o processo é rápido e direto. Basta seguir estes passos:

Acesse o ChatGPT e faça login em sua conta. Abra a seção de "Apps", geralmente disponível no menu lateral. Procure pelo aplicativo oficial da Norton e clique para conectá-lo à sua conta. Em qualquer conversa, marque @Norton antes de colar o texto, link ou imagem que deseja analisar e envie a pergunta. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.