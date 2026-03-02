Shein, TikTok, Xiaomi: as 5 marcas da China que dominam o Brasil

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Da moda ultrarrápida, que veste milhões de jovens, ao celular que está no bolso de boa parte da população, as marcas chinesas deixaram de ser uma promessa e se tornaram uma força dominante no mercado brasileiro. Empresas como Shein, TikTok e Xiaomi lideram essa expansão, redefinindo o consumo com estratégias agressivas e produtos que se conectam diretamente com as necessidades do público local.

O sucesso dessas companhias não se baseia apenas em preços baixos, mas também em uma profunda compreensão do comportamento digital do consumidor. Elas utilizam algoritmos avançados, marketing massivo com influenciadores e logística aprimorada para conquistar e fidelizar clientes em um dos mercados mais competitivos do mundo. A seguir, conheça as cinco principais marcas da China que conquistaram o Brasil.

Leia Mais

As gigantes chinesas no Brasil

Shein:

A gigante do varejo de moda online revolucionou o setor com seu modelo de fast fashion digital, transformando o Brasil em um de seus principais mercados globais.

A empresa aposta em preços extremamente competitivos e um catálogo que se renova diariamente, capturando tendências das redes sociais em tempo recorde. Sua estratégia de marketing com influenciadores digitais foi fundamental para popularizar a marca entre o público jovem no país.

TikTok:

Mais que uma rede social, o aplicativo da ByteDance se tornou um fenômeno cultural. Seu algoritmo de recomendação de vídeos curtos é altamente eficaz em manter os usuários engajados por horas. No Brasil, a plataforma impulsionou carreiras e se consolidou como uma das principais fontes de entretenimento e informação para a Geração Z.

Conhecida por oferecer tecnologia de ponta a preços competitivos, a Xiaomi ganhou o consumidor brasileiro pelo bolso. A marca oferece smartphones e outros dispositivos eletrônicos com recursos avançados a valores consideravelmente mais acessíveis que os de suas principais concorrentes. A estratégia de construir uma comunidade fiel de fãs também fortaleceu sua presença no país.

AliExpress:

Parte do grupo Alibaba, esta plataforma de e-commerce foi uma das portas de entrada para os produtos chineses no Brasil. O site funciona como um grande mercado online, permitindo que consumidores comprem diretamente de fabricantes e vendedores da China. A variedade quase infinita de produtos, de eletrônicos a utensílios domésticos, é seu maior atrativo.

Huawei:

Embora mais conhecida globalmente por sua infraestrutura de telecomunicações, tendo participado do desenvolvimento de redes de telefonia no Brasil, a Huawei também marcou presença no mercado de consumo com seus smartphones de alta performance. Mesmo diante de restrições internacionais, a empresa mantém sua relevância com investimentos robustos em inovação e tecnologia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.