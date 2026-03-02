Shein, TikTok, Xiaomi: as 5 marcas da China que dominam o Brasil
Conheça a história e as estratégias por trás das empresas chinesas que conquistaram o consumidor brasileiro e se tornaram gigantes em seus setores
compartilheSIGA
Da moda ultrarrápida, que veste milhões de jovens, ao celular que está no bolso de boa parte da população, as marcas chinesas deixaram de ser uma promessa e se tornaram uma força dominante no mercado brasileiro. Empresas como Shein, TikTok e Xiaomi lideram essa expansão, redefinindo o consumo com estratégias agressivas e produtos que se conectam diretamente com as necessidades do público local.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O sucesso dessas companhias não se baseia apenas em preços baixos, mas também em uma profunda compreensão do comportamento digital do consumidor. Elas utilizam algoritmos avançados, marketing massivo com influenciadores e logística aprimorada para conquistar e fidelizar clientes em um dos mercados mais competitivos do mundo. A seguir, conheça as cinco principais marcas da China que conquistaram o Brasil.
Leia Mais
Shein inaugura em Paris sua primeira loja física com forte presença policial
As gigantes chinesas no Brasil
Shein:
A gigante do varejo de moda online revolucionou o setor com seu modelo de fast fashion digital, transformando o Brasil em um de seus principais mercados globais.
A empresa aposta em preços extremamente competitivos e um catálogo que se renova diariamente, capturando tendências das redes sociais em tempo recorde. Sua estratégia de marketing com influenciadores digitais foi fundamental para popularizar a marca entre o público jovem no país.
TikTok:
Mais que uma rede social, o aplicativo da ByteDance se tornou um fenômeno cultural. Seu algoritmo de recomendação de vídeos curtos é altamente eficaz em manter os usuários engajados por horas. No Brasil, a plataforma impulsionou carreiras e se consolidou como uma das principais fontes de entretenimento e informação para a Geração Z.
Conhecida por oferecer tecnologia de ponta a preços competitivos, a Xiaomi ganhou o consumidor brasileiro pelo bolso. A marca oferece smartphones e outros dispositivos eletrônicos com recursos avançados a valores consideravelmente mais acessíveis que os de suas principais concorrentes. A estratégia de construir uma comunidade fiel de fãs também fortaleceu sua presença no país.
AliExpress:
Parte do grupo Alibaba, esta plataforma de e-commerce foi uma das portas de entrada para os produtos chineses no Brasil. O site funciona como um grande mercado online, permitindo que consumidores comprem diretamente de fabricantes e vendedores da China. A variedade quase infinita de produtos, de eletrônicos a utensílios domésticos, é seu maior atrativo.
Huawei:
Embora mais conhecida globalmente por sua infraestrutura de telecomunicações, tendo participado do desenvolvimento de redes de telefonia no Brasil, a Huawei também marcou presença no mercado de consumo com seus smartphones de alta performance. Mesmo diante de restrições internacionais, a empresa mantém sua relevância com investimentos robustos em inovação e tecnologia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.