O que revela o aumento das buscas por “Valentine's Day”?

O Valentine's Day, celebrado mundialmente em 14 de fevereiro, tem conquistado um espaço notável no calendário afetivo dos brasileiros. Embora o país já tenha seu tradicional Dia dos Namorados em junho, nos últimos anos observa-se um interesse crescente pela data internacional, impulsionado pela cultura globalizada e pela forte presença nas redes sociais.

O aumento no interesse pode ser medido por meio da ferramenta Google Trends, que monitora as buscas no site. Nos últimos cinco anos, a procura pelo termo vem atingido picos com a proximidade da data, com destaque para 2023, quando Valentine's Day ficou no topo das buscas em fevereiro.

De olho nisso, lojas, restaurantes e marcas já aproveitam a ocasião, mostrando que a celebração veio para ficar.

Tradições distintas: de mártir romano a estratégia comercial

As origens das duas datas são bastante diferentes. O Valentine's Day remonta ao século III, homenageando São Valentim, um sacerdote que, segundo a lenda, celebrava casamentos em segredo contra as ordens do imperador Cláudio II, que havia proibido as uniões durante as guerras. A data se consolidou como uma celebração do amor romântico na Europa e, posteriormente, nos Estados Unidos.

No Brasil, a história é outra. O Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho, na véspera do dia de Santo Antônio, popularmente conhecido como o "santo casamenteiro". A data foi uma iniciativa comercial criada em 1949 pelo publicitário João Doria, pai do ex-governador de São Paulo João Doria Jr., com o objetivo de aquecer as vendas no varejo durante um mês tipicamente fraco.

Globalização e cultura pop impulsionam o 14 de fevereiro

A crescente popularidade do Valentine's Day no Brasil pode ser atribuída a diversos fatores. A globalização, facilitada pela internet e pelas redes sociais, expõe os brasileiros a costumes de outros países. Além disso, a forte influência da cultura pop, especialmente de filmes e séries de streaming norte-americanos, que frequentemente retratam a data, ajuda a familiarizar o público com a celebração.

Coexistência em vez de substituição

Apesar do avanço do Valentine's Day, não há sinais de que ele substituirá o Dia dos Namorados. As datas parecem coexistir, com a celebração de 14 de fevereiro sendo vista por muitos como uma oportunidade adicional para celebrar o amor, enquanto o 12 de junho mantém seu forte apelo cultural e comercial. Para o varejo, a dualidade representa uma dupla oportunidade de engajamento com os consumidores.

