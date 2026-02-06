Assine
PERDEU A HORA?

Alarme do iPhone silencioso? Veja como resolver este bug irritante

Usuários reclamam que o despertador toca sem som, causando atrasos; confira os ajustes que podem solucionar o problema e te fazer acordar na hora

06/02/2026 11:29

Alarme do iPhone silencioso? Veja como resolver este bug irritante
Usuários de iPhone enfrentam problemas com alarmes que não tocam, uma falha ligada a configurações do próprio aparelho. crédito: Hector RETAMAL / AFP

Você não está sozinho: muitos usuários de iPhone têm relatado um problema frustrante em que o alarme do despertador toca, mas sem emitir som. As queixas, que se intensificaram em redes sociais em janeiro de 2026, apontam para atrasos e manhãs caóticas por causa da falha. O problema, que afeta diversas versões do iOS, incluindo a mais recente, muitas vezes não é um bug, mas sim o resultado de uma configuração específica do aparelho.

A boa notícia é que a solução costuma ser simples. A causa mais comum está ligada a um recurso inteligente do iPhone que pode estar funcionando até demais. Veja o que fazer para garantir que você acorde na hora certa.

A causa principal: desative os "Recursos Sensíveis à Atenção"

O principal suspeito é o recurso chamado "Recursos Sensíveis à Atenção" (ou "Attention-Aware Features", em inglês). Por padrão, ele vem ativado e usa os sensores do Face ID para verificar se você está olhando para a tela do celular. A função dele é ser útil: se você está olhando para o iPhone, ele entende que não precisa tocar um alerta no volume máximo e, por isso, diminui o som. O problema é que, ao despertar, um simples olhar sonolento para a tela pode fazer com que o alarme fique quase inaudível. Em alguns casos no iOS 26, usuários relatam que o volume é reduzido a zero.

Para resolver, basta desativar esta função. Siga os passos:

  1. Abra o aplicativo Ajustes no seu iPhone.

  2. Role para baixo e toque em "Face ID e Código". Você precisará inserir sua senha.

  3. Encontre a opção "Recursos Sensíveis à Atenção" e desative a chave seletora.

Com essa configuração desativada, seu alarme tocará no volume definido, independentemente de você estar ou não olhando para o aparelho.

Outras configurações importantes para verificar

Se o problema persistir, outras configurações podem ser as culpadas. Verifique os seguintes pontos:

1. Volume de Toques e Alertas

O volume do alarme não é controlado pelos botões laterais que ajustam o som de mídias (como músicas e vídeos), mas sim pelo volume de alertas. Para conferir:

  • Vá em Ajustes > Som e Tato.

  • Verifique se a barra deslizante em "Toque e Alertas" não está no mínimo. Aumente o volume por ali.

  • Para evitar mudanças acidentais, desative a opção "Ajustar com Botões". Isso travará o volume dos alertas, garantindo que ele não seja reduzido sem querer.

2. Dispositivos Bluetooth conectados

Outra causa comum é o iPhone estar conectado a um dispositivo Bluetooth, como AirPods, fones de ouvido ou uma caixa de som. Se isso acontecer, o som do alarme será direcionado para esse dispositivo, e não para os alto-falantes do celular. Se seus fones estiverem na mochila ou a caixa de som desligada em outro cômodo, você não ouvirá nada.

A dica é simples: como medida preventiva, desligue o Bluetooth ou desconecte qualquer dispositivo de áudio antes de dormir.

3. Alarmes recorrentes

Alguns usuários notaram que a falha parece ser mais frequente com alarmes que se repetem diariamente. Se as outras soluções não funcionarem, tente apagar seu alarme recorrente e criar um novo do zero. Embora não seja uma solução garantida, pode ajudar a resolver algum conflito interno no sistema.

*Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial.

