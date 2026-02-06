Alarme do iPhone silencioso? Veja como resolver este bug irritante
Usuários reclamam que o despertador toca sem som, causando atrasos; confira os ajustes que podem solucionar o problema e te fazer acordar na hora
compartilheSIGA
Você não está sozinho: muitos usuários de iPhone têm relatado um problema frustrante em que o alarme do despertador toca, mas sem emitir som. As queixas, que se intensificaram em redes sociais em janeiro de 2026, apontam para atrasos e manhãs caóticas por causa da falha. O problema, que afeta diversas versões do iOS, incluindo a mais recente, muitas vezes não é um bug, mas sim o resultado de uma configuração específica do aparelho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Porque ninguém tá falando sobre o fato de aleatoriamente os alarmes do iPhone NÃO TOCAREM MAIS ou tocarem no silencioso ???— vini vecchi ? (@vini_vecchi) February 5, 2026
A boa notícia é que a solução costuma ser simples. A causa mais comum está ligada a um recurso inteligente do iPhone que pode estar funcionando até demais. Veja o que fazer para garantir que você acorde na hora certa.
Leia Mais
Fones de ouvido com cancelamento de ruído podem causar pânico; entenda
A causa principal: desative os "Recursos Sensíveis à Atenção"
O principal suspeito é o recurso chamado "Recursos Sensíveis à Atenção" (ou "Attention-Aware Features", em inglês). Por padrão, ele vem ativado e usa os sensores do Face ID para verificar se você está olhando para a tela do celular. A função dele é ser útil: se você está olhando para o iPhone, ele entende que não precisa tocar um alerta no volume máximo e, por isso, diminui o som. O problema é que, ao despertar, um simples olhar sonolento para a tela pode fazer com que o alarme fique quase inaudível. Em alguns casos no iOS 26, usuários relatam que o volume é reduzido a zero.
Para resolver, basta desativar esta função. Siga os passos:
Abra o aplicativo Ajustes no seu iPhone.
Role para baixo e toque em "Face ID e Código". Você precisará inserir sua senha.
Encontre a opção "Recursos Sensíveis à Atenção" e desative a chave seletora.
Com essa configuração desativada, seu alarme tocará no volume definido, independentemente de você estar ou não olhando para o aparelho.
Outras configurações importantes para verificar
Se o problema persistir, outras configurações podem ser as culpadas. Verifique os seguintes pontos:
1. Volume de Toques e Alertas
O volume do alarme não é controlado pelos botões laterais que ajustam o som de mídias (como músicas e vídeos), mas sim pelo volume de alertas. Para conferir:
Vá em Ajustes > Som e Tato.
Verifique se a barra deslizante em "Toque e Alertas" não está no mínimo. Aumente o volume por ali.
Para evitar mudanças acidentais, desative a opção "Ajustar com Botões". Isso travará o volume dos alertas, garantindo que ele não seja reduzido sem querer.
2. Dispositivos Bluetooth conectados
Outra causa comum é o iPhone estar conectado a um dispositivo Bluetooth, como AirPods, fones de ouvido ou uma caixa de som. Se isso acontecer, o som do alarme será direcionado para esse dispositivo, e não para os alto-falantes do celular. Se seus fones estiverem na mochila ou a caixa de som desligada em outro cômodo, você não ouvirá nada.
A dica é simples: como medida preventiva, desligue o Bluetooth ou desconecte qualquer dispositivo de áudio antes de dormir.
3. Alarmes recorrentes
Alguns usuários notaram que a falha parece ser mais frequente com alarmes que se repetem diariamente. Se as outras soluções não funcionarem, tente apagar seu alarme recorrente e criar um novo do zero. Embora não seja uma solução garantida, pode ajudar a resolver algum conflito interno no sistema.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial.