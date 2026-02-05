Além da Carteira de Trabalho Digital: apps do governo que você precisa ter

A Carteira de Trabalho Digital se tornou um aplicativo necessário para milhões de brasileiros. Se você busca praticidade, saiba que, além dela, o governo federal oferece outros aplicativos que podem simplificar, e muito, sua rotina.

Essas ferramentas gratuitas reúnem documentos, facilitam o acesso a serviços públicos e evitam o deslocamento até uma agência física. A maioria delas exige uma conta na plataforma Gov.br, e com poucos cliques, é possível resolver pendências e consultar informações importantes diretamente pelo celular. Conheça cinco aplicativos que valem o download.

1. Gov.br

O aplicativo serve como login para centenas de serviços federais, estaduais e municipais. Com uma única conta, você pode acessar o Meu INSS e o Meu SUS Digital e assinar documentos eletronicamente. Criar uma conta Gov.br com nível de segurança prata ou ouro é necessário para utilizar as outras plataformas.

2. Meu INSS

Indispensável para trabalhadores e beneficiários da Previdência Social, o Meu INSS permite consultar o extrato de contribuição (CNIS), simular aposentadoria, solicitar benefícios como auxílio-doença, agendar perícias e obter comprovantes. É a forma mais rápida de acompanhar sua situação previdenciária sem precisar ir a uma agência.

3. Carteira Digital de Trânsito (CDT)

O aplicativo reúne a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e) em formato digital. Ambos os documentos têm a mesma validade jurídica das versões impressas e podem ser apresentados em uma fiscalização de trânsito. A ferramenta também permite consultar o histórico de infrações e receber notificações de vencimento da CNH.

4. Meu SUS Digital

Anteriormente conhecido como Conecte SUS, o Meu SUS Digital é o aplicativo da saúde pública. Ele integra seu histórico de atendimentos, exames, vacinas e medicamentos retirados pela Farmácia Popular. A plataforma permite consultar informações e agendar consultas na atenção primária, facilitando o acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

5. e-Título

A versão digital do título de eleitor oferece praticidade durante o período eleitoral e também no dia a dia. Pelo e-Título, você pode consultar seu local de votação, justificar ausência nas urnas, emitir a certidão de quitação eleitoral e verificar pendências com a Justiça Eleitoral. O documento digital possui um QR Code que garante sua autenticidade.

