Pix com mais segurança: ative essas 3 funções agora no seu aplicativo

Com o aumento dos golpes envolvendo o Pix, medidas de segurança devem ser tomadas por meio do próprio aplicativo do banco para aumentar a proteção. Ferramentas como o limite noturno e o cadastro de contatos seguros foram criadas para dar mais controle ao usuário e dificultar a ação de golpistas em transações financeiras.

Essas funcionalidades permitem que você personalize as regras de uso do Pix de acordo com sua rotina, reduzindo os riscos de perdas em casos de roubo de celular ou golpes. A ativação é simples e pode ser feita em poucos minutos, diretamente pelo smartphone.

Veja o passo a passo para as três principais funções de segurança disponíveis.

1. Limite noturno para transações

Uma das principais ferramentas de segurança é o limite noturno. Ele permite que você defina um valor máximo para transferências realizadas entre 20h e 6h ou entre horários personalizados. Por padrão, muitos bancos estabelecem um teto de R$ 1.000, mas é possível alterá-lo.

Qualquer pedido de aumento do limite ou de mudança de horário leva 24 horas para ser aprovado e, muitas vezes, exige a ida presencial no banco, impedindo que criminosos alterem a configuração de forma imediata. Em contrapartida, a redução do limite é processada instantaneamente.

Para configurar, acesse a área Pix do seu aplicativo, procure por “Meus Limites” e ajuste o valor e, se desejar, o horário para o período noturno.

2. Limite personalizado para contatos seguros

Também existe a possibilidade de cadastrar contatos de confiança para autorizar limites maiores em transações com pessoas ou empresas frequentes, como familiares ou no pagamento de um aluguel. Com isso, seu limite geral para desconhecidos permanece baixo, sem afetar pagamentos recorrentes para destinatários conhecidos.

No entanto, a implementação dessa funcionalidade depende de cada instituição financeira e pode não estar disponível para todos os usuários. Verifique na seção de limites do Pix do seu aplicativo se a opção para cadastrar "contas seguras" ou "contatos de confiança" já está ativa. Caso esteja, a aprovação de um novo contato na lista também leva 24 horas para ser efetivada, como medida de segurança.

3. Definição do limite de valor total diário

Além do limite noturno, é possível estabelecer um teto para o valor total transferido ao longo do dia. Essa configuração define a quantia máxima que pode sair da sua conta via Pix em um período de 24 horas, somando todas as operações.

Essa medida funciona como uma camada extra de proteção. Caso seu celular seja roubado e os criminosos consigam acesso ao aplicativo, o prejuízo financeiro será contido por esse valor máximo que você mesmo estipulou. Lembre-se que a solicitação para aumentar o limite diário leva 24 horas para ser validada caso feita pelo celular, enquanto a redução é feita na hora. A configuração geralmente fica na mesma área de gerenciamento de limites do Pix.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata