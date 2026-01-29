Segurança no SouGov: como proteger seus dados de golpes e vazamentos

Com dados como contracheques, informes de rendimentos e informações funcionais no sistema, a plataforma SouGov.br tornou-se alvo para golpistas. A proteção do acesso é fundamental para evitar fraudes e vazamentos que podem causar grandes prejuízos financeiros e pessoais.

Por meio do grande volume de acessos, os golpistas criam armadilhas digitais. Geralmente, enviam links falsos por e-mail, SMS ou WhatsApp, que imitam a aparência do portal oficial. O objetivo é enganar o servidor para que ele digite sua senha de acesso ao sistema Gov.br, entregando o controle de sua conta.

Essas páginas fraudulentas são projetadas para serem quase idênticas às originais, dificultando a identificação do golpe. Uma vez com a senha em mãos, os fraudadores podem acessar dados sigilosos, solicitar empréstimos consignados em nome da vítima entre outros tipos de crimes.

Para evitar cair nessas fraudes e proteger suas informações, algumas medidas simples são essenciais e devem ser adotadas por todos os usuários da plataforma.

Como reforçar a segurança no SouGov

A principal defesa contra ataques é a prevenção. Adotar boas práticas de segurança digital reduz drasticamente o risco de ter a conta invadida. Veja as principais recomendações para manter seus dados seguros.

Crie uma senha forte: utilize uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Evite usar datas de nascimento, nomes de familiares ou sequências óbvias como "123456". O ideal é que ela seja longa e exclusiva para o acesso Gov.br.

Use apenas os canais oficiais: baixe o aplicativo SouGov.br somente das lojas oficiais, como a Google Play Store (Android) e a Apple App Store (iOS). No computador, sempre digite o endereço oficial no navegador em vez de clicar em links recebidos.

Desconfie de mensagens suspeitas: o governo não solicita senhas ou dados pessoais por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem. Ignore qualquer comunicação que peça suas credenciais ou que apresente um senso de urgência para resolver uma suposta pendência.

Ative a verificação em duas etapas: este recurso adiciona uma camada extra de segurança à sua conta Gov.br. Mesmo que alguém descubra sua senha, não conseguirá acessar o sistema sem o código temporário gerado em seu celular.

Evite redes Wi-Fi públicas: não acesse o SouGov ou outros aplicativos sensíveis quando estiver conectado a redes abertas em locais como shoppings, aeroportos ou cafés. Essas conexões são menos seguras e podem ser interceptadas por criminosos.

