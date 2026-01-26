Fato ou Fake? 5 dicas essenciais para não cair em 'fake news' online

O avanço da tecnologia proporciona um volume gigantesco de conteúdos, e saber diferenciar uma informação verdadeira de uma notícia falsa tornou-se necessário para se manter bem-informado e evitar a propagação de desinformação.

As chamadas 'fake news' são criadas para enganar, manipular opiniões ou simplesmente gerar clique, e costumam explorar temas polêmicos, facilitando seu compartilhamento impulsivo. Para ajudar a não cair em armadilhas, separamos cinco dicas práticas que podem ser usadas no cotidiano.

Verifique a fonte da informação

Sempre olhe quem está publicando a notícia. É um veículo de imprensa conhecido e com credibilidade ou um site desconhecido? Desconfie de portais com nomes parecidos com os de grandes jornais, mas com pequenas alterações no endereço eletrônico (URL). Leia além do título

Muitas vezes, as manchetes são sensacionalistas para atrair a atenção, mas o conteúdo do texto não corresponde ao que o título promete. Antes de compartilhar, leia a matéria completa para checar se existem dados concretos e que a afirmação inicial é sustentada. Procure por outras fontes

Notícias importantes e verdadeiras são geralmente divulgadas por vários veículos de comunicação diferentes. Faça uma busca rápida no Google com as palavras-chave da notícia para ver se outros portais confiáveis também estão reportando o mesmo fato. Desconfie de apelos emocionais

Conteúdos falsos frequentemente usam uma linguagem que provoca reações fortes, como raiva, medo ou indignação. O objetivo é fazer com que você compartilhe por impulso, sem pensar criticamente sobre o que leu, se a notícia parece feita para te deixar com raiva, pare, respire e cheque os fatos com mais cuidado. Observe a data da publicação

Outra tática comum é tirar uma notícia antiga de contexto e apresentá-la como se fosse atual. Um fato que foi verdadeiro no passado pode ser usado de forma enganosa para criar uma narrativa falsa sobre um acontecimento presente, por isso é sempre importante checar as datas.

