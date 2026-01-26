Fato ou Fake? 5 dicas essenciais para não cair em 'fake news' online
Confira um guia rápido para checar fontes e proteger-se de notícias falsas
O avanço da tecnologia proporciona um volume gigantesco de conteúdos, e saber diferenciar uma informação verdadeira de uma notícia falsa tornou-se necessário para se manter bem-informado e evitar a propagação de desinformação.
As chamadas 'fake news' são criadas para enganar, manipular opiniões ou simplesmente gerar clique, e costumam explorar temas polêmicos, facilitando seu compartilhamento impulsivo. Para ajudar a não cair em armadilhas, separamos cinco dicas práticas que podem ser usadas no cotidiano.
-
Verifique a fonte da informação
Sempre olhe quem está publicando a notícia. É um veículo de imprensa conhecido e com credibilidade ou um site desconhecido? Desconfie de portais com nomes parecidos com os de grandes jornais, mas com pequenas alterações no endereço eletrônico (URL).
-
Leia além do título
Muitas vezes, as manchetes são sensacionalistas para atrair a atenção, mas o conteúdo do texto não corresponde ao que o título promete. Antes de compartilhar, leia a matéria completa para checar se existem dados concretos e que a afirmação inicial é sustentada.
-
Procure por outras fontes
Notícias importantes e verdadeiras são geralmente divulgadas por vários veículos de comunicação diferentes. Faça uma busca rápida no Google com as palavras-chave da notícia para ver se outros portais confiáveis também estão reportando o mesmo fato.
-
Desconfie de apelos emocionais
Conteúdos falsos frequentemente usam uma linguagem que provoca reações fortes, como raiva, medo ou indignação. O objetivo é fazer com que você compartilhe por impulso, sem pensar criticamente sobre o que leu, se a notícia parece feita para te deixar com raiva, pare, respire e cheque os fatos com mais cuidado.
-
Observe a data da publicação
Outra tática comum é tirar uma notícia antiga de contexto e apresentá-la como se fosse atual. Um fato que foi verdadeiro no passado pode ser usado de forma enganosa para criar uma narrativa falsa sobre um acontecimento presente, por isso é sempre importante checar as datas.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.